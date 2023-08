Real-legende Marcelo blesseert tegenstander op gruwelijke wijze en stapt helemaal van de kaart van het veld

Tot 17.000 euro voor ticket tegen Cruz Azul, shirts die deur uitvliegen en sociale media die ontploffen: het Mes­si-ef­fect bij Inter Miami

Miami, are you ready? Vrijdag maakt Lionel Messi in principe zijn debuut tegen Cruz Azul. Ticketprijzen worden met de dag duurder, shirts zijn amper nog verkrijgbaar en de sociale media van de club zijn helemaal ontploft.