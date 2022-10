Real en Courtois sakkeren na bedenkelijke strafschop: “We weten niet meer wanneer het hands is en wanneer niet”

Buitenlands voetbalReal Madrid ziet Barcelona weer wat grote worden in de achteruitkijkspiegel. De koploper in La Liga kwam niet verder dan een gelijkspel tegen laagvlieger Girona en legde daarvoor openlijk de schuld bij scheidsrechter Melero López. “In de Champions League gaat deze volgens mij niet op de stip”, aldus Courtois over een bedenkelijke strafschop voor Girona.

BEKIJK. Real voelt zich bekocht door deze penalty voor Girona

Geen Karim Benzema en een onzekere Rodrygo. Een mens zou dan al eens op speelminuten hopen. IJdele hoop in het geval van Eden Hazard. Carlo Ancelotti zette de Rode Duivel nog maar eens op de bank voor de partij tegen Girona en Hazard zou daar ook 90 minuten blijven.

Thibaut Courtois, die stond zoals gewoonlijk wel in de ploeg van de Koninklijke. De nationale doelman zag zijn ploeg met zin voor initiatief aan de partij beginnen, maar scoren lukte niet. Rodrygo - op de paal - en Vini Jr - na geklungel van doelman Gazzaniga - kwamen wel dichtbij.

De nul bleef op het bord. Ook voor Girona. Courtois kwam met de schrik vrij toen Herrera hem fusilleerde, de lat stak een handje toe. Met de brilscore op het bord ging het dan ook naar de rust. De 0-0 bleef ook in de tweede helft lang op het bord. Tot Federico Valverde plots een bal aan de tweede paal weglegde. Vini Jr gleed binnen en brak zo de ban.

De vreugde duurde wel niet lang voor Real, want even later ging de bal op de stip voor de bezoekers. En daar waren ze bij de Koninklijke allesbehalve tevreden mee. “De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm voor hands van Asensio, maar op de beelden was te zien hoe de bal eerst zijn borst raakte”, klinkt het op de site van Real. “Melero López bekeek de beelden en gaf een penalty.” Stuani faalde niet en maakte er 1-1 van.

“Ik praat normaal niet graag over de scheidsrechters, maar vandaag doe ik het wel", vertelde Ancelotti achteraf over de fase. “Het is geen strafschop, want hij raakt de bal niet met zijn hand. Ik heb het Asensio gevraagd en hij zei dat hij de bal met zijn borst raakte. Zijn linkerhand bevond zich wel in een ongewone positie, maar langs het lichaam. Hij heeft de bal gewoon niet met zijn hand geraakt. Ze hebben het verzonnen.”

Thibaut Courtois pleit dan weer voor meer duidelijkheid. “Wat ik me herinner van de lezing door de scheidsrechters aan het begin van het seizoen, is dat het geen hands is wanneer de bal eerst een ander lichaamsdeel raakt. Volgens mij gaat deze in de Champions League niet op de stip, maar de scheidsrechter zag het als hands en daar moeten we mee leven. Het is heel vreemd: soms is het hands, soms niet. We weten niet meer wanneer het hands is en wanneer niet.”

In de diepe slotfase leek Rodrygo alsnog de winner leek binnen te duwen, maar het feestje ging niet door omdat de Braziliaan de bal uit de handen van Girona-doelman Gazzaniga tikte - uiteraard tot grote onvrede van Real. “De controversiële arbitrage houdt ons van de overwinning”, is de scherpe conclusie op de clubsite.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, ging Melero López ook nog eens de geschiedenisboeken in als de scheidsrechter die Toni Kroos op de eerste rode kaart uit z'n carrière trakteerde.

In de stand ziet koploper Real eerste achtervolger Barcelona naderen tot op één punt.

BEKIJK. Carlo Ancelotti: "Benzema voelt zich niet 100%"

