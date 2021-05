Real blijft op draw steken tegen Sevilla na gekke tweede helft, late gelijkmaker via hiel Hazard (?) in doel

La LigaReal Madrid heeft niet kunnen profiteren van het gelijkspel tussen koploper Atlético en Barcelona gisteren. De Koninklijke kwam na een vreemde wedstrijd tegen Sevilla niet verder dan een gelijkspel: 2-2. De gelijkmaker viel pas in de toegevoegde tijd, een schot van Kroos week af op de hielen van Hazard, of waren het toch die van Diego Carlos?

Vier keer winnen en Real was altijd zeker van een nieuwe landstitel. Door het gelijkspel van Atlético en Barcelona gisteren had de Koninklijke plots alles in eigen handen, maar Sevilla kon zich mits een stunt ook weer in de Spaanse titelstrijd mengen.

En dan was er nog het geval Eden Hazard. Onze landgenoot kreeg de wind van voren na het Champions League-debacle tegen Chelsea en de commotie na zijn lol-momentje met ex-ploegmaat Zouma. Zidane zette onze landgenoot wijselijk op de bank.

Ook Sergio Ramos was er in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Chelsea (geblesseerd) niet bij en dus kwam alle gewicht nog maar eens op Karim Benzema te liggen. De Fransman zette Real na tien minuten op rozen, helaas stond assistgever Odriozola een teen buitenspel.

Geen goal voor Real, integendeel. Plots lag de bal in het mandje van Courtois. Rakitic bediende Fernando met een kopbal en de verdedigende middenvelder liet onze landgenoot van dichtbij kansloos met een schot vanuit de draai.

Een inspiratieloos Real strompelde naar de rust, Sevilla deed niet veel beter maar stond wel voor. De Koninklijke moest in de tweede helft rechtveren, maar deed dat niet echt. Vinicius miste onbegrijpelijk na een prima assist van Kroos.

De Duitser pikte er even later invaller Asensio uit en die deed het wel mooi in één tijd. 1-1: plots kon het weer voor Real, zeker omdat Sevilla ook het noorden helemaal kwijt was. Een kwartier voor tijd kwam dan de ultieme plottwist.

Bij een hoekschop voor Sevilla kon Benzema in zijn eentje uitbreken. De Fransman werd door doelman Bounou getorpedeerd en claimde een penalty. De videoref sprong bij, maar zag voorafgaand aan de counter een arm van Militao bij de corner van Sevilla.

Plots ging de bal niet voor Real, maar wel voor Sevilla op de stip. Rakitic profiteerde optimaal en stuurde Courtois de verkeerde kant uit. Zidane gooide er in het slotkwartier nog Hazard op, maar dat leek zonder resultaat te blijven. Tot diep in de blessuretijd.

Kroos legde aan voor een allerlaatste poging en de Duitser zag zijn schot afwijken op de hielen van Hazard en z’n bewaker Diego Carlos. De bal caprioleerde in doel en zo kwam het alsnog tot een puntendeling. Alles blijft dus bij hetzelfde in de kop van het klassement in Spanje. Atlético, Barcelona en Real blijven met z'n drieën in de running voor de titel.

