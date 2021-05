Real blijft op draw steken tegen Sevilla na gekke tweede helft, Hazard ziet late gelijkmaker van dichtbij in doel caprioleren

La LigaStatus-quo aan de top in Spanje. Atlético Madrid heeft de beste kansen. Zij hebben hun lot in eigen handen. Real niet, na het gelijkspel tegen Sevilla (2-2). Hazard viel slechts tien minuten voor tijd in en zag daarbij van dichtbij hoe bewaker Diego Carlos een schot van Kroos met de hiel in eigen doel devieerde.

Zaterdag geen goals en dus geen winnaar in de Spaanse topper tussen Barcelona en Atlético Madrid. Carrasco en Co hadden hun kansen in de eerste helft, Barça nam het tweede bedrijf voor zijn rekening.

In een eerste helft die maar traag op gang kwam, redde Ter Stegen drie keer de meubelen voor Barcelona. Llorente, Suarez en een sterke Carrasco - telkens Atlético een kans in mekaar knutselde, was hij aanwezig - schoten op het Duitse sluitstuk. Maar de beste kans uit de eerste helft kwam via Messi. Na een héérlijke slalom vanaf de middenlijn stak Oblak een handje voor een weergaloze goal.

Ook na de pauze stonden de zenuwen strak gespannen. Moriba schoot naast, Pique kopte in de handen van Oblak, die even later ook een vrije trap van Messi uit zijn kooi dook. De 1-0 van Araujo werd nadien terecht afgekeurd voor buitenspel. Diego Simeone mikte meer en meer op een draw, zijn plannetje lukte. Al slaakte hij een zucht van opluchting toen Dembélé in de slotminuten een wenkende kans over kopte en een vrije trap van Messi nèt naast vloog. Maar 0-0 na een evenwichtige pot voetbal.

Real Madrid had daardoor zijn lot op de titel in eigen handen.

Volledig scherm © AP

Eden Hazard kwam niet aan de aftrap tegen Sevilla. Dat werd op gejuich onthaald bij de Madrileense pers. De krant AS schreef voor de wedstrijd: ‘Wij juichen de beslissing van Zidane luidkeels toe. Hazard op de bank, zodat hij leert wat Real Madrid inhoudt.’

Zaterdag op de persconferentie was Zidane nog eens teruggekomen op het incident in Londen.

“Eden heeft zijn excuses aangeboden en heeft daar goed aan gedaan. Het was niet zijn bedoeling om iemand te kwetsen. Hij is een Real Madrid-speler en hij gaat strijden voor Madrid”, nam Zidane zijn speler in bescherming. “Wat gebeurd is, is gebeurd. Laat ons concentreren op het voetbal. Eden weet wat hij moet doen op het veld en hij gáát het ook doen. Het klopt dat we nog niet de Hazard gezien hebben die de mensen willen zien. Maar ik denk dat hij het gaat halen. Het is ingewikkeld door wat er allemaal is gebeurd, maar hij ligt hier onder contract en wil hier slagen. Ik hoop dat hij snel kan laten zien wat voor een speler hij is.”

Real diende het tegen Sevilla te stellen zonder Sergio Ramos. De 35-jarige aanvoerder heeft opnieuw een spierblessure opgelopen. Madrid heeft niet bekendgemaakt hoelang Ramos moet herstellen, maar volgens Spaanse media mist hij de laatste vier competitiewedstrijden. Ramos heeft dan mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Real al gespeeld. Zijn contract bij de club loopt na dit seizoen af.

Sevilla had gisteravond evenwel een goeie organisatie neergepoot en bij Real is het allemaal niet flitsend meer. Odriozola stond een voetje buitenspel en dus riep de VAR de ref tot de orde bij het openingsdoelpunt van Benzema.

Volledig scherm © AFP

Het doelpunt viel aan de overkant. Rakitic kopte een voorzet knap tot bij Fernando die op de rand van de kleine backlijn in de draai toesloeg.

Real oogde wat inspiratieloos, Sevilla had de luxe om het wat aan te kijken.

Vinícius trof de paal.

Dik twintig minuten voor het einde maakte de ingevallen Asensio 1-1 gelijk. Het was opvallend dat Hazard niet bij de eerste twee invallers was. Een straf?

Een kwartier voor tijd kwam dan uit het niets een plottwist. Bij een hoekschop voor Sevilla kon Benzema in zijn eentje uitbreken. De Fransman werd door doelman Bounou getorpedeerd en claimde een penalty. De videoref sprong bij, maar zag voorafgaand aan de counter een arm van Militao bij de corner van Sevilla.

De bal niet voor Real, maar wel voor Sevilla op de stip. Rakitic profiteerde optimaal en stuurde Courtois de verkeerde kant uit.

Zidane gooide er in de laatste tien minuten nog Hazard op. Onze landgenoot zag van dichtbij hoe Kroos met een ultiem schot in de toegevoegde tijd nog een gelijkspel probeerde uit de brand te slepen. Het schot van de Duitser week af op de hielen van Diego Carlos, Hazards bewaker. Hazard kreeg het doelpunt eerst zonder het goed te weten achter zijn naam, later bleken het toch de hakken van Diego Carlos te zijn geweest. Hoe dan ook: 2-2.

In de rangschikking telt Atlético Madrid twee punten meer dan Barcelona en Real Madrid. Er zijn nog drie speeldagen.

Volledig scherm Het ultieme schot van Kroos week af op de hielen van Diego Carlos en Eden Hazard © Eleven Sports

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

