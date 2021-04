RB Leipzig bevestigt komst van Jesse Marsch als nieuwe hoofdcoach

Buitenlands voetbal Waarom Re­al-Chel­sea niet alleen om Hazard of Courtois draait, ook om hun voorzitter: “Hij is de Black Knight van het voetbal”

26 april Plots zongen protesterende Chelsea-fans zijn naam. Engelse media dreven de spot. Meer dan over ‘slang’ Courtois of over verloren zoon Hazard draait Real Madrid-Chelsea ook om de schofferende ingenieur achter de Super League: Florentino Pérez. Portret van een machtige zakenman en sluwe voorzitter die in Madrid iedereen in zijn zak heeft zitten: “Hij zou zelfs vrienden maken in de hel.”