Rampweek voor Barça: Messi en co lijden pijnlijk puntenverlies tegen Cádiz

Ligue 1 In oktober nog bij Kortrijk, nu is dodelijk efficiënte Terem Moffi topschut­ter in de Ligue 1 in 2021

15 februari De revelatie in de Ligue 1 is een oude bekende. Terem Moffi troeft in 2021 Kylian Mbappé, Memphis Depay en Wissam Ben Yedder af als beste schutter in de Ligue 1. De Nigeriaan trof dit jaar al zes keer raak in zeven competitiewedstrijden.