Quincy Promes ook verdacht van drugshandel en deelname criminele organisatie

Quincy Promes (ex-Ajax) wordt ervan verdacht zijn neef te hebben gestoken tijdens een familiefeest eind juli 2020 in Abcoude. Bij dat steekincident liep de neef een fors knieletsel op. Afgelopen dinsdag kwamen afgetapte telefoongesprekken tussen Promes en familieleden naar buiten. Het gaat om gesprekken met zijn vader en moeder, waarin de toenmalige speler van Ajax toegeeft dat hij zijn neef heeft neergestoken.

De opnames waren van vlak na de steekpartij, meldde het Nederlandse tv-programma ‘Nieuwsuur’. ”Niemand gaat van ons pikken. (...) Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me”, zei Promes onder meer. Aan zijn moeder vraagt hij even later waar hij zijn neef heeft geraakt. ”Dan heeft hij nog geluk gehad’’, aldus Promes nadat hij hoort dat hij het mes in het been heeft gestoken.

Het Openbaar Ministerie wilde op dat moment niet aangeven waarom Promes of zijn familieleden werden afgetapt. Uit het proces-verbaal dat was opgemaakt bleek alleen dat de afgetapte gesprekken deel uitmaakten van een ander strafrechtelijk onderzoek, waarin de voetballer een rol speelt. ‘De Telegraaf’ meldde donderdag als eerste dat de voetballer op dat moment al in beeld was bij een onderzoek naar drugshandel. Ook familieleden van de aanvaller zitten volgens de krant vast voor drugshandel en witwassen in dezelfde zaak.

Volledig scherm © AP

Financier

Opsporingsbronnen stellen dat Promes mogelijk de financier is van een onderschepte partij van 4000 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. Die werd in het voorjaar van april 2020 gepakt. Ook een groot aantal zogenaamde uithalers uit Amsterdam Zuidoost werden destijds aangehouden. Volgens opsporingsbronnen zouden ook familieleden van Promes hebben geïnvesteerd in de onderschepte partij drugs. Die bronnen stellen bovendien dat het bewijs tegen Promes ‘stevig’ is. ”Er ligt een heleboel belastend materiaal op de stapel,” zegt een van hen. Het zou daarbij gaan om meerdere belastende telefoongesprekken, waarin Promes zich onbespied waande.

Het Openbaar Ministerie maakte afgelopen woensdag bekend Promes in elk geval te vervolgen voor poging tot moord, waar het eerst nog om poging tot doodslag ging. Volgens ‘De Telegraaf’ staat de voetballer bovendien ‘op de nominatie om aangehouden te worden’, maar is dat moeilijk omdat Promes zich in Moskou bevindt. Ten tijde van de steekpartij was de Amsterdammer nog speler van Ajax, maar dat verkocht hem in februari 2021 voor 8,5 miljoen euro aan Spartak Moskou. De advocaat van Promes, Gerard Spong, meldt aan ‘De Telegraaf’ niets van de nieuwe verdenkingen te weten. Promes heeft de beschuldigingen rond het steekincident altijd ontkent. Wel zat hij enkele dagen vast, maar werd hij in afwachting van het onderzoek vrijgelaten.

De strafzaak rond de steekpartij staat voor 31 maart op de planning en is in de rechtbank in Amsterdam. Bondscoach Louis van Gaal liet onlangs weten dat hij Promes niet meer oproept voor Oranje zolang de zaak van het steekincident niet is afgerond. ”Ik stel geen spelers op die in zo’n situatie zitten.” Zijn voorganger Frank de Boer dacht daar anders over en nam Promes vorig jaar nog mee naar het EK voetbal. De Russische club van Promes liet eerder weten zich in de miljoenenovereenkomst met Ajax te hebben ingedekt tegen een eventuele celstraf voor Promes, mocht die dan niet meer aan zijn voetbalverplichtingen kunnen voldoen.

Volledig scherm © ANP