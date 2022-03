Quincy Promes bekent steekpartij in geheime telefoontaps

Buitenlands voetbalVoetballer Quincy Promes, die wordt vervolgd voor poging tot doodslag op zijn neef, heeft de steekpartij in meerdere gesprekken met zijn familie bekend. Dat deed hij via de telefoon terwijl hij niet wist dat hij door de politie werd getapt. Zo medt Nieuwsuur.

Het actualiteitenprogramma laat weten dat dit naar voren komt uit het strafdossier van de zaak-Promes dat door Nieuwsuur is ingezien. Tot nu toe heeft Promes altijd ontkend. Maar in de transcriptie van de tapgesprekken is volgens Nieuwsuur te lezen dat de voetballer zijn neef dood wilde steken. De telefoongesprekken vonden plaats in de nacht kort na de steekpartij.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Promes ervan dat hij op 25 juli 2020 na afloop van een familiefeestje in Abcoude zijn neef in zijn knie heeft gestoken. Promes speelde op dat moment voor Ajax, begin vorig jaar verhuisde hij naar de Russische club Spartak Moskou.

“Niemand gaat van ons pikken”

De vijfvoudige Nederlandse international wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. In een van de afgetapte gesprekken zegt Promes volgens Nieuwsuur: “Niemand gaat van ons pikken. Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me.” Aan zijn moeder vraagt hij even later waar hij zijn neef heeft geraakt. “Dan heeft hij nog geluk gehad”, aldus Promes nadat hij hoort dat hij het mes in het been heeft gestoken.

In een gesprek met zijn vader legt hij uit waarom hij een mes gebruikte. “Mijn loyaliteit is naar mijn tante. Wie van haar pikt, maak ik af. Er zijn bepaalde mensen voor wie ik dood maak. Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop, anders was die tori (ding, red.) nog lelijker gelopen.”

De getapte gesprekken laten niets aan de verbeelding over, zegt de advocaat van de neef, Yehudi Moszkowicz tegen het actualiteitenprogramma. “Het zijn bekentenissen van Promes zonder dat hij weet dat hij wordt opgenomen. Hij vertelt het aan zijn vader, zijn moeder en aan een tante.”

Eerder vandaag liet het slachtoffer in de strafzaak tegen Promes via zijn advocaat weten dat hij wil dat het Openbaar Ministerie de voetballer vervolgt voor een poging tot moord in plaats van poging tot doodslag.

