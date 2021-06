PSG-voorzitter Al-Khelaïfi rolt de spierballen: “Wij zullen Mbappé nooit laten gaan”

De situatie van Mbappé is intussen gekend. De Fransman heeft nog een contract tot juni 2022 in Parijs, wat betekent dat hij over een jaar transfervrij zou kunnen vertrekken. Het verhoogt de druk op PSG, dat Mbappé zo snel mogelijk een nieuw contract wil doen tekenen om te vermijden dat hij deze zomer voor een ‘spotprijs’ of volgend jaar zelfs gratis zou vertrekken.

Real Madrid lijkt de gedoodverfde club om Mbappé, wiens marktwaarde op 160 miljoen euro geschat wordt, binnen te halen. Maar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi heeft nu een duidelijke boodschap de wereld ingestuurd. “Ik zal duidelijk zijn: Mbappé blijft bij PSG”, aldus de Qatarees in L’Équipe. “We zullen hem nooit verkopen en hij zal de club nooit verlaten als transfervrije speler. Dat is onmogelijk.” Al-Khelaïfi gaf nog fijntjes mee dat de onderhandelingen met Mbappé over een nieuw contract “de goede richting” uitgaan. “Ik geef nooit details aan de media over onderhandelingen. Ik kan alleen maar zeggen dat we vooruitgang boeken. Ik hoop een akkoord te vinden. Kylian is een van de beste spelers ter wereld en een fantastische jongen.”

Volgens Spaanse media schrikken de woorden van Al-Khelaïfi Real Madrid niet af. Verwacht wordt dat zij deze zomer hoe dan ook een move zullen doen voor Mbappé, die zich nu eerst focust op het EK met Frankrijk.

Volledig scherm © Photo News

Messi en Neymar

Al-Khelaïfi sneed naast Mbappé nog enkele thema’s aan. Zo praatte hij ook over Lionel Messi: “Messi is Messi, een fantastische speler. Ik heb Barcelona-voorzitter Laporta gezegd dat zijn contract afloopt en dat elke club het recht heeft om met hem te onderhandelen en hem voor komend seizoen kan aantrekken.”

Dat Barcelona “heel erg zijn best deed om Neymar aan te trekken”, vertelt Al-Khelaïfi nog. “Maar we hebben hun toenadering afgewezen. Neymar wilde daar niet naartoe, hoewel hij nog niet helemaal op zijn plek was in Parijs. Maar als je hem nu belt, zal hij zeggen dat hij gelukkig is bij PSG.”

Lees ook:

Volledig scherm Lionel Messi © Photo News