PSG-speelster doet verhaal van gewelddadige aanval: “Hij probeerde duidelijk mijn benen te raken met een ijzeren staaf”

Buitenlands voetbalEr is al behoorlijk wat gezegd en geschreven over de gewelddadige aanval op PSG-speelster Kheira Hamraoui (31) twee weken geleden. Gisteren bracht de Franse sportkrant L’Équipe de verklaring van Hamraoui zelf aan de politie naar buiten.

In de nacht van 4 op 5 november waren PSG-ploeggenotes Aminata Diallo (26) en Kheira Hamraoui (31) na een clubetentje op weg naar huis. Diallo zat aan het stuur en zou Hamraoui thuis afzetten. Maar daar aangekomen, werd het duo plots opgeschrikt door twee onbekenden. “Ze begonnen meteen te roepen dat we de deur moesten openen”, valt te lezen in de politieverklaring van Hamraoui die L’Équipe kon inkijken. “De aanvaller langs mijn kant van de wagen trok me uit de auto en gooide me op de grond.”

“Hij trok een ijzeren staaf vanonder zijn trui of vanuit zijn broek en begon op mij te slaan”, gaat Hamraoui verder. “Hij probeerde duidelijk mijn benen te raken, terwijl ik me probeerde te verdedigen met mijn handen. Het leek voor mij minuten lang te duren, maar Aminata vertelde me achteraf dat het snel voorbij was. Ik denk dat de aanvallers vluchtten omdat er auto’s de straat in kwamen rijden. Ze waren snel uit beeld - ik denk dat er een vluchtauto klaar stond in de buurt.”

Volledig scherm Hamraoui en Diallo. © AFP

Relatie met Éric Abidal

Aanvankelijk ging de politie uit van een door Diallo op poten gezette aanval, maar de Franse voetbalster werd na verhoor snel weer vrijgelaten. Hamraoui vertelde volgens L’Équipe aan de politie dat de aanvallers haar ervan beschuldigden met getrouwde mannen te slapen, iets wat ook terugkwam in de verklaring van Diallo.

Het is ook die piste die de politie nu zou onderzoeken. Volgens de Franse krant Le Monde staat de simkaart van Hamraoui op naam van ex-voetballer Éric Abidal en hebben de twee in hun gezamenlijke periode bij FC Barcelona - Abidal als technisch directeur, Hamraoui als speelster - een relatie gehad. Dat is opvallend, want Abidal is al sinds 2003 getrouwd met echtgenote Hayet, met wie hij tevens vijf kinderen heeft. De Fransman zou intussen al opgeroepen zijn als getuige door de politie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.