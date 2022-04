PSG en Bayern in poleposition, Courtois en Hazard kunnen titel ruiken met Real Madrid: wie trekt laken naar zich toe in Europese topcompetities?

Buitenlands VoetbalIn de Ligue 1 mogen Mbappé en co bijna aan hun titelfeest beginnen en in Duitsland kan Bayern voor de tiende keer op rij de titel pakken, uitgerekend in ‘Der Klassiker’. Ook Thibaut Courtois en Eden Hazard kunnen de champagne bijna ontkurken met Real Madrid. In de Premier League gaat het titelduel tussen Manchester City en Liverpool onverminderd voort, terwijl in Italië stadsrivalen AC en Inter Milan om de ‘Scudetto’ blijven strijden. Een overzicht.

Bundesliga: Bayern kan het voor eigen publiek afmaken in ‘Der Klassiker’

De trein van Bayern München in de Bundesliga blijft maar voortdenderen. Morgenavond om 18u30 kunnen Lewandowski en co tegen uitgerekend Borussia Dortmund - zonder Rode Duivels in de selectie - voor de tiende keer op rij kampioen worden. Maar ‘Der Rekordmeister’ zal op zijn hoede moeten zijn in ‘Der Klassiker’. De Borussen met als speerpunt Erling Haaland, maakten vorige week veel indruk door met 6-1 cijfers Wolfsburg - met Casteels in de basis - opnieuw op de bus huiswaarts te zetten. Haaland, die in zijn laatste zes matchen niet meer had gescoord, scoorde twee keer tegen Casteels en co en tankte zo vertrouwen voor de wedstrijd van morgen in de Allianz Arena in München.

Daarnaast kunnen Haaland en zijn ploegmaats zich morgen definitief verzekeren van een ticket in de groepsfase van de Champions League volgend seizoen. Achter Bayern en Dortmund blijft het dringen voor de laatste twee Champions Leagueplekjes. Vooral RB Leipzig, dat derde staat, heeft nog een gunstig programma met nog vier wedstrijden te gaan. Zij spelen op de laatste twee speeldagen thuis tegen Augsburg en staartploeg Bielefeld. Eerste achtervolgers Leverkusen en Freiburg moeten het nog tegen elkaar opnemen op de laatste speeldag. Maar ook Union Berlin, het verrassende FC Köln en TSG 1899 Hoffenheim zijn nog niet uitgeteld voor de Europese plaatsen.

Klassement na 30 speeldagen:

1. Bayern München 72

2. Borussia Dortmund 63

3. RB Leipzig 54

4. Bayer 04 Leverkusen 52

5. SC Freiburg 51

Nog 4 speeldagen

Volledig scherm Lewandowski vs Haaland, een duel om naar uit te kijken © AP/AFP

Ligue 1: Punt thuis tegen RC Lens is genoeg voor PSG, Sels en Doku strijden voor Champions League

Ook in Frankrijk kennen we dit weekend misschien de nieuwe laureaat. Vorige week kon PSG de titel nog niet vieren na de driepunter op het veld van Angers door de 3-2-zege van eerste achtervolger Olympique Marseille. Maar de Parijzenaars krijgen dit weekend thuis tegen RC Lens de kans om de klus zelf te klaren. Een punt is genoeg. Met vijftien punten voorsprong op Olympique Marseille met nog vijf speeldagen te gaan, mogen Pochettino en zijn team vannacht op beide oren slapen. En als het morgen moest mislopen, is een achtste titel in tien jaar een kwestie van tijd.

Ook voor de andere Europese plaatsen is het heel interessant in de Ligue 1. Met nog vijf speeldagen heeft het Monaco van Philippe Clement op papier het makkelijkste programma om een CL-ticket af te dwingen. Het probleem is dat AS Monaco dit seizoen de punten lieten liggen tegen kleinere ploegen. Stade Rennes moet enkel op speeldag 37 thuis tegen Marseille, maar de ploeg van Doku verloor met 2-3 tegen AS Monaco en 2-1 tegen het verrassende Strasbourg de voorbije twee speeldagen. De ploeg van Matz Sels staat momenteel vierde. Al moeten zij nog wel thuis tegen PSG en op bezoek bij Olympique Marseille.

Klassement na 33 speeldagen:

1. PSG 77

2. Olympique Marseille 62

3. Stade Rennes 56

4. RC Strasbourg Alsace 56

5. AS Monaco 56

6. OGC Nice 54

7. RC Lens 53

Nog 5 speeldagen

Volledig scherm PSG kan bijna titelfeest inzetten © ANP / EPA

La Liga: Courtois met Real op zucht van titel, FC Barcelona in pole position voor tweede plek

Ook in Spanje lijkt de titelstrijd in een beslissende plooi te vallen. Real Madrid speelt dit weekend niet met het oog op de heenwedstrijd van de halve finale tegen Manchester City in de Champions League en zal het titelfeest met minimum een week moeten uitstellen. Maar de situatie ziet er voor Thibaut Courtois en Real wel rooskleurig uit. Met nog vijf speeldagen te gaan, hebben ‘De Koninklijke’ vijftien punten voorsprong op FC Barcelona en Sevilla. Maar de Catalanen hebben nog een match tegoed tegen Rayo Vallecano. Stadsrivaal Atlético Madrid volgt op zeventien punten na de 0-0 thuis tegen Granada.

Achter de ‘Grote Drie’ en Sevilla strijden Real Betis, het Real Sociedad van Rode Duivel Adnan Januzaj en Villarreal voor een plaats in de groepsfase van de Europa League volgend seizoen. Het belooft nog een spannende strijd te worden want Betis moet nog thuis tegen Barcelona en op bezoek bij Real Madrid. Adnan Januzaj en zijn ploegmaats hebben op de laatste twee speeldagen nog lastige opdrachten op het veld van Villarreal en sluiten de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Atlético. Villarreal op zijn beurt moet nog thuis tegen Sevilla, thuis tegen Real Sociedad en Adnan Januzaj en naar Camp Nou op de laatste speeldag.

Klassement na 33 speeldagen

1. Real Madrid 78

2. FC Barcelona 63*

3. Sevilla 63*

4. Atlético Madrid 61*

Nog 5 speeldagen

Volledig scherm Courtois kan volgend weekend de titel pakken met Real Madrid © REUTERS

Premier League: Titelstress bij Pep Guardiola en Jürgen Klopp

Met nog zeven speeldagen, is er in de Premier League nog niets beslist. Manchester City, met Kevin De Bruyne als kapitein, en Liverpool geven elkaar geen duimbreed toe en lijken naar een apotheose op de laatste speeldag af te stevenen. De Citizens, die woensdag nog wonnen met 3-0 van Brighton & Hove Albion, hebben slechts één punt voorsprong op Liverpool. The Reds van Klopp konden na een minder seizoen - door vele blessures - de draad opnieuw opnemen en maken zelfs nog kans op de historische quadruple. Al lijken Salah en co nog het lastigste programma te hebben met de Merseyside derby zondag op Anfield tegen Everton en een thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Maar City moet ook nog op bezoek bij West Ham.

Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal én Manchester United strijden nog voor de resterende plaatsjes in de top vier. Voorlopig staat Chelsea er wel het beste voor om het seizoen af te sluiten op een derde plaats. The Blues en Lukaku hebben nog een match tegoed tegen Leicester City met Youri Tielemans en Castagne. Daarna volgen de Spurs en Arsenal op vijf punten. Manchester United lijkt nog het lastigste programma te hebben met wedstrijden op bezoek bij Arsenal morgen en nog een uitwedstrijd bij Chelsea.

Klassement na 33 speeldagen:

1. Manchester City 77*

2. Liverpool 76*

3. Chelsea 62**

4. Tottenham Hotspur 57*

5. Arsenal 57*

6. Manchester United 54

Nog 5 speeldagen

Volledig scherm Kevin De Bruyne in duel met Fabinho © Photo News

Serie A: Inter gaat strijd aan met stadsrivaal AC Milan voor tweede ‘Scudetto’ op rij

Dacht u dat Juventus de draad zou opnemen dit seizoen en opnieuw kampioen zou worden? Dan gaan we u moeten teleurstellen. De ‘Scudetto’ zal dit jaar niet naar Turijn vliegen. Inter en AC Milan vechten momenteel uit wie er de beste ploeg in Italië is. Ook Napoli met Dries Mertens is nog niet helemaal uitgeteld voor de titel, maar heeft maandag wel een tik gekregen tegen AS Roma door de late gelijkmaker van El Shaarawy (1-1). Met nog 5 speeldagen te gaan heeft Milan wel twee punten voorsprong, maar heeft Inter nog een inhaalmatch tegen Bologna. Als Inter die match wint, springt het opnieuw over Ibrahimovic en zijn ploegmaats naar de eerste plaats. Inter lijkt bovendien het makkelijkste programma te hebben met alleen nog een moeilijke thuiswedstrijd tegen AS Roma morgen. AC Milan moet zondag naar Lazio en thuis tegen Fiorentina en Atalanta.

Juve lijkt zich wel te kunnen verzekeren van een Champions Leagueticket, want ze staan al vijf punten voor op AS Roma. De Romeinen zullen wel nog rekening moeten houden met Fiorentina, die een wedstrijd minder gespeeld hebben, en stadsgenoot SS Lazio die op twee punten staan. Het voordeel voor Immobile en co is dat Fiorentina op speeldag 36 Roma ontvangt en zij zo kunnen profiteren van het resultaat. Al valt het natuurlijk af te wachten of Lazio met hun programma dan nog meedoet voor de prijzen. De Biancocelesti moeten nog in het eigen Stadio Olimpico tegen leider AC Milan en op bezoek bij Juventus.

Klassement na 33 speeldagen:

1. AC Milan 71

2. Internazionale 69*

3. Napoli 67

4. Juventus 63

Nog 5 speeldagen

Volledig scherm Alexis Sanchez kan met Inter tweede ‘Scudetto’ op rij pakken © Photo News

Eredivisie: Schaal voor Ajax of toch PSV?

In de Eredivisie staan er nog vijf speeldagen op het programma en lijkt Ajax het laken naar zich toe te trekken, al blijft eeuwige titelrivaal PSV ook op de loer liggen. De Amsterdammers hebben voorlopig vier punten voorsprong, maar hebben vorige week wel een bittere pil moeten verwerken door de nederlaag in de bekerfinale tegen jawel, PSV. Door ook punten te laten liggen wanneer Ajax dat deed, hebben de Eindhovenaren cruciale punten verloren. Daardoor lijken de Ajacieden op weg naar een zesde Schaal in tien jaar of sluipt er toch nog twijfel in de hoofden bij Tadic en co na vorige zondag?

Voor de derde en vierde plaats ligt alles nog open. Feyenoord zal blij zijn dat ze drie punten bonus hebben op FC Twente en zes punten op AZ. Met de halve finales tegen het Schotse Rangers en wedstrijden in de Kuip tegen PSV en FC Twente , zullen de Rotterdammers die voorsprong goed kunnen gebruiken. FC Twente lijkt de lachende derde te zijn want ook AZ heeft nog een lastige thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma. Dat is voor de ploeg uit Alkmaar anderzijds ook de enige lastige wedstrijd. AZ kan tijdens hun wedstrijd op de laatste speeldag in het eigen AFAS Stadion tegen laagvlieger RKC Waalwijk, kijken hoe Feyenoord en FC Twente elkaar punten afpakken.

Klassement na 29 speeldagen:

1. Ajax 72

2. PSV 68

3. Feyenoord 61

4. FC Twente 58

5. AZ 55

Nog 5 speeldagen

*Match minder gespeeld

Volledig scherm Ajax in poleposition voor kampioenschap in Eredivisie © Photo News