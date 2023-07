PSG-doelman Donnarumma en partner vastgebonden bij gewelddadige overval, daders maken voor half miljoen euro buit

KIJK. Binnenkij­ken in exclusieve vakantie­vil­la Cristiano Ronaldo, die imponeert met stevige work-out en... dansmoves

Hij geniet met zijn Georgina en gezin van vakantie in een indrukwekkende villa in Sardinië. De beelden van het vakantieadres van Cristiano Ronaldo (38) spreken boekdelen, maar dat betekent niet dat de Portugees de teugels laat vieren. Al is er na een stevige work-out ook tijd voor een dansje.