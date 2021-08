PSG bevestigt transfer van Lionel Messi: Argentijn tekent contract voor twee jaar met optie op nog een seizoen

Buitenlands voetbal Van Gaal voor derde keer bondscoach van Oranje: “Goed om weer terug te zijn”

4 augustus Louis van Gaal is zoals verwacht de nieuwe bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Woensdag is de bijna 70-jarige trainer met de Nederlandse voetbalbond KNVB een samenwerking overeengekomen tot en met het WK in 2022. “Het is goed om weer terug te zijn”, reageert Van Gaal.