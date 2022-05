Prins William bewierookt Jake Daniels (17), de eerste Britse voetballer in 32 jaar die uit de kast komt: “Dit vergt moed”

Buitenlands voetbalBlackpool-speler Jake Daniels (17) heeft zich in een exclusief interview met Sky Sports geout als homo. De Engelsman is zo de eerste Britse voetballer sinds Justin Fashanu in 1990 die uit de kast komt. “De dag nadat ik het verteld had aan mijn ouders, scoorde ik vier goals. Dat toont wat voor een last er van mijn schouders viel.” Intussen heeft ook prins William lof geuit voor de coming-out van Daniels.

Jake Daniels is een aanvaller die uitkomt voor de U18 van Blackpool, een ploeg uit de Engelse tweede klasse. Iets meer dan een week geleden maakte hij z'n debuut voor de hoofdmacht. 32 jaar na zijn landgenoot Justin Fashanu is hij pas de tweede Britse voetballer die uit de kast komt. “Het voelt als het juiste moment. Ik voel me klaar om mijn verhaal te vertellen, ik wil dat mensen de echte ‘ik’ kennen. Ik heb er lang over nagedacht, maar ik ben klaar om vrij te zijn.”

Volledig scherm Blackpool-speler Jake Daniels (17) komt uit de kast. © SKY

Daniels vertelt in het exclusieve interview met Sky Sports dat hij al sinds z’n vijfde of zesde weet dat hij homo is. “Ik heb dus al lang met een leugen geleefd. Op die leeftijd denk je er niet aan dat voetbal en homo zijn niet samengaat. Je denkt gewoon dat je op een dag een vriendin leert kennen en je zal veranderen. Maar naarmate je ouder wordt, besef je dat je niet zomaar kunt veranderen. Zo werkt het niet.”

“De dag nadat ik het verteld had aan mijn ouders, scoorde ik vier goals”, aldus Daniels. “Dat toont wat voor een last er van mijn schouders viel. Sinds ik open kaart heb gespeeld met mijn familie, mijn club en mijn ploeggenoten is de stress volledig weg. Het had een zware invloed op mijn mentale gezondheid. Nu heb ik zelfvertrouwen en ben ik blij dat ik eindelijk mezelf kan zijn.”

Lof van prins William De Britse prins William heeft Daniels geprezen voor zijn moed. "Wat Jake heeft gedaan vergt moed en zal hopelijk barrières doorbreken die geen plaats hebben in onze samenleving", schreef prins William vandaag op Twitter. "Ik hoop dat deze beslissing om er publiekelijk over te spreken anderen het vertrouwen geeft om hetzelfde te doen."

Negatieve reacties

Blackpool heeft hem sinds zijn ‘outcoming’ volledig gesteund, zegt Daniels. “Ik voel me veilig bij deze club. Mijn ploegmaats steunen me. Ze stellen veel vragen, maar dat vind ik niet erg. Natuurlijk was iedereen wat geschrokken, maar dan meer in de zin van waarom ik het hen niet eerder had verteld. Dat vond ik een geweldige reactie, het toonde hoeveel ze om me geven.”

Daniels is zich ervan bewust dat hij het mikpunt zal zijn van reacties - niet enkel van de positie. “Ik probeer het zo te zien dat zij betalen om mij te zien spelen en ervoor betaald wordt. Dus roep maar wat je wil, het maakt geen verschil. Dit zal mensen niet laten stoppen slechte dingen te roepen, ik moet gewoon leren hoe ik het van me af kan zetten. Ik hoop dat ik een rolmodel kan zijn voor anderen, hen te helpen om uit de kast te komen als ze dat willen. Dat zou fantastisch zijn.”

Volledig scherm Jake Daniels aan de bal. © ANP

Het bericht van Daniels was bijzonder omdat op dit moment geen enkele voetballer in de hoogste Engelse voetbalcompetities openlijk homoseksueel is. Datzelfde geldt voor alle andere grote competities in Europa. Momenteel is Josh Cavallo van het Australische Adelaide United de enige voetballer in een nationale hoogste afdeling die ervoor uitkomt homoseksueel te zijn en hij maakte zijn geaardheid pas in oktober openbaar.

De voorbije jaren gingen nog enkele voetballers Daniels wel voor, maar dat waren spelers die het pas vertelden nadat hun actieve loopbaan voorbij was. De laatste op dat moment actieve voetballer die in Engeland bekendmaakte homoseksueel te zijn, was de inmiddels overleden Justin Fashanu in 1990.