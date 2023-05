Premier League-spits Ivan Toney acht maanden geschorst na gokschandaal

De titeldroom van Arsenal is definitief voorbij na 0-3-ver­lies, Trossard maakt net tegen ex-ploeg slechte beurt

Manchester City mag zich opmaken voor een negende landstitel. Nadat ze op en over Arsenal in de titelstrijd gingen, haken de ‘Gunners’ nu helemaal af na 0-3-verlies tegen Brighton. Eerder op de dag eindigde Everton - Man City op 0-3. Een negatieve bijrol in het Emirates Stadium was er voor een snel ingevallen Trossard, die twee kansen miste en met balverlies aan de basis lag van de 0-2 van Undav. Een Rode Duivel baalde.