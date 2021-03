Prandelli neemt met opmerkelijke brief afscheid van Fiorentina (en van het voetbal?): “Deze wereld is niet langer iets voor mij”

Serie ACesare Prandelli heeft om persoonlijke redenen ontslag genomen als hoofdcoach van Fiorentina. De voormalig bondscoach van Italië liet in een open brief doorschemeren dat het wel eens het einde van zijn trainerscarrière kan betekenen.

De 63-jarige Italiaan was sinds november vorig jaar aan zijn tweede periode bezig bij de Italiaanse club uit de Serie A. Heel goed waren de resultaten niet onder zijn leiding. De club uit Florence staat na 28 speelronden tegenvallend veertiende. Afgelopen zondag werd met 3-2 verloren van AC Milan.

“Dit is de tweede keer dat ik Fiorentina verlaat”, schrijft de 63-jarige Prandelli. “De eerste keer was dat op aandringen van anderen, deze keer is het mijn beslissing. Ik kwam hier om 100 procent te geven, maar toen ik het gevoel kreeg dat dit niet langer mogelijk was, besloot ik dat het voor iedereen beter is dat ik een stap terug doe. Ik heb nergens spijt van, maar waarschijnlijk is deze wereld waarvan ik heel mijn leven deel heb uit gemaakt, niet langer iets voor mij. Ik herken mezelf er niet meer in.”

De clubleiding liet weten het ontslag van Prandelli te aanvaarden. Hij was eerder trainer van Atalanta, Lecce, Hellas Verona, Venezia, Parma, AS Roma, Galatasaray, Valencia, Al-Nasr en Genoa. Tussen 2010 en 2014 was Prandelli bondscoach van Italië. Hij leidde de nationale ploeg naar de finale op het EK van 2012.

Prandelli heeft daarnaast geen makkelijk leven achter de rug. De Italiaan trouwde in 1982 met jeugdliefde Manuela Caffi. Het koppel kreeg twee kinderen, waarna Manuela in 2001 het slachtoffer werd van borstkanker. Nadien verslechterde haar toestand, waardoor Prandelli opstapte als coach van AS Roma. Om zo zijn vrouw te verzorgen en de korte tijd die hen samen resteerde intens te beleven. In 2007 overleed Manuela aan haar ziekte.

Volledig scherm © Photo News