PORTRET. Van ballenjongen in het tennis naar machtigste man in het voetbal: wie is PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi, de man die Mbappé in Parijs houdt?

Buitenlands voetbal “Hij is een Argentijn die niet goed zwemt. Emiliano onder water”: verontwaar­di­ging in Frankrijk nadat Nice-fans lachen met verongeluk­te Sala

Er heerst enorme verontwaardiging in Frankrijk. Tijdens Nice-Saint-Étienne (4-2) lachte een aantal thuisfans met de verongelukte Emiliano Sala, die in 2019 om het leven kwam bij een vliegtuigcrash toen hij op weg was naar zijn nieuwe club Cardiff City. “Hij is een Argentijn, die niet goed zwemt, Emiliano onder water, Emiliano onder water”, weerklonk gisteren in de Allianz Riviera.

12 mei