PORTRET. Het kanon van ‘der Bomber’ zwijgt voorgoed: Gerd Müller, de man die Torinstinkt belichaamde maar niet opgewassen was tegen Der Alkohol

Buitenlands voetbalIn een home in München is Gerd Müller, de grootste spits die Duitsland ooit heeft gehad, na jarenlange dementie ingeslapen. Müller had al 15 dagen niet meer gegeten of gedronken, weet Bild. Zijn vrouw Uschi kwam hem, zoals ze al jarenlang deed, nog elke dag bezoeken. Sinds vannacht zwijgt het kanon van de ‘Bomber der Nation’ voorgoed.