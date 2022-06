PORTRET. Darwin Núñez, van armoede in Uruguay naar miljoenenaankoop van Liverpool: “Ging soms met honger slapen, maar mama at dan helemaal niets”

Buitenlands voetbal75 miljoen euro. Liverpool tast diep in de buidel voor Benfica-spits Darwin Núñez (22). Een familieman. Een man van z’n woord die met de voetjes op de grond blijft staan. Maar vooral een doelpuntenmaker zoals ze die alleen in Uruguay produceren.

Edinson Cavani is z’n idool. Kijk maar naar die matchende haarband en lange lokken. Duurder is Darwin Núñez al, scoort hij straks ook aan de lopende band voor Liverpool?

“Hij wordt één van de beste vijf spitsen ter wereld”, gooide z’n voormalig sportief directeur Gonzalo de los Santos met mooie woorden. Z’n levensverhaal maakt het er alleen nog indrukwekkender op.

Ten huize Núñez hadden ze destijds alle moeite van de wereld om de eindjes aan elkaar te knopen. Terwijl zijn vader Bibiano in de bouw actief was, verzamelde z’n moeder Silvia flesjes in de straten van Artigas, een arme buurt tegen de Braziliaanse grens. Elke cent werd geïnvesteerd in de carrière van zoonlief. “Later koop ik je een huis”, had hij z'n moeder altijd beloofd.

Zo geschiedde. Met wat omwegen, weliswaar. In z’n eerste periode bij Peñarol hield hij het door problemen thuis even voor bekeken. Hij was toen amper 14 jaar. Maar toen al kwam zijn koppige karakter boven water. Een doorzetter. Hij keerde een jaar later terug en knokte zich in de ploeg. Doorstond een stevige knieblessure. Scoorde pas na een jaar in het eerste elftal te staan z’n eerste professionele goal. Maar dwong wel een transfer af naar Almería, Spanje, net na z’n 20ste verjaardag. Drie jaar geleden dus. Zijn eerste verwezenlijking toen? “Ik kocht zes hectare land en gaf het aan mijn mama. Vroeger ging ik geregeld met honger naar bed, maar zij at vaak zelfs helemaal niets opdat wij genoeg zouden hebben. Dat vergeet ik niet.”

In de Spaanse tweede klasse kon hij zich verder ontwikkelen. Hij sprak de taal en stond niet in de spotlights. Niet voor lang, alleszins. Met z’n lengte, maar vooral met z’n opmerkelijke snelheid raasde hij door de Segunda División. 16 goals onder vier verschillende coaches. “Als een stier beukt hij zich voorbij verdedigers”, lezen we in Spaanse en Portugese media.

Benfica plukte hem een jaar na aankomst in Europa alweer weg voor 24 miljoen. Hun duurste aankoop in de clubgeschiedenis, wil al wel iets zeggen.

Volledig scherm © AFP

Forlán, Cavani, Suárez...

Núñez past perfect in het plaatje van hoe een Uruguayaanse spits moet zijn. 1m87 groot, heel sterk, en klinisch voor doel. Genre Diego Forlán, Edinson Cavani en Luis Suárez. Maar hij heeft daarbovenop nog eens de snelheid, de beweeglijkheid om ook z’n mannetje soepel achter zich te laten. Het duurde dan ook niet lang vooraleer zijn landgenoten de 22-jarige spits aanprezen bij de Europese top. Suárez lobbyde bij Barcelona. “Na 15 jaar weet ik wel het één en ander over aanvallers. En geloof me, hou hem in de gaten.” Cavani en Forlán wezen naar Manchester United. Barça deed ook een poging, maar hun financiële puinhoop stak daar een stokje voor.

En dus werd het Portugal. Waar hij 48 goals en 15 assists liet optekenen in 85 matchen, waaronder twee tegen... Liverpool. Een zichtbaar gecharmeerde Jürgen Klopp gaf meteen de naam door aan z’n scouts. En een half jaar later staat hij op de loonlijst op Anfield.

De Uruguayaan wordt door iedereen beschreven als stille en bescheiden jongen. Een assistent-coach bij Almería getuigt: “Ik kwam hem ooit tegen in de winkel, waar hij een nieuwe gsm ging kopen. Hij koos voor een gewoon modelletje, geen dure of mooie. ‘Ik kan hier toch mensen mee bellen? Dat volstaat’, zei hij.”

Volledig scherm © EPA