POLL. Wie wint de Gouden Bal 2021: opnieuw Messi? Of wordt een van deze underdogs ‘Beste speler van Europa’?

Buitenlands voetbalVerbreekt een underdog het steekspel tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi? Op 29 november wordt in Parijs de Ballon d’Or uitgereikt, de officieuze trofee van ‘Beste speler van Europa’. De voorbije jaren speelden ‘CR7' en ‘de Vlo’ steeds haasje over, maar dit jaar staan er enkele kleppers op de shortlist die wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Wij lijsten de grootste kanshebbers voor u op onder de poll.

Poll Wie wint de Gouden Bal 2021 volgens u? Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Robert Lewandowski

Kylian Mbappé

Karim Benzema

Jorginho

Kevin De Bruyne

Romelu Lukaku

Iemand anders Wie wint de Gouden Bal 2021 volgens u? Lionel Messi (21%)

Cristiano Ronaldo (8%)

Robert Lewandowski (23%)

Kylian Mbappé (6%)

Karim Benzema (12%)

Jorginho (11%)

Kevin De Bruyne (11%)

Romelu Lukaku (7%)

Iemand anders (1%)

Lionel Messi (PSG)

Hij won de Gouden Bal in 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 én 2019, en heeft er dus al zes op de kast staan. Maar er zou zomaar nog eentje kunnen bijkomen, want op zijn vierendertigste won Messi met Argentinië eindelijk een grote trofee - de Copa America. Het fenomenale seizoen bij Barcelona doet zijn kansen alleen maar verder toenemen. Número siete para Messi?

Volledig scherm Lionel Messi © REUTERS

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Ook Ronaldo heeft al vijf Ballons d’Or op zijn schouw staan, die van 2008, 2013, 2014, 2016 en 2017. Met zijn 36 jaar is Cristiano de oudste in het rijtje, maar vergis u niet. De Portugese superster deed het uitstekend bij Juventus en bij de Portugese nationale ploeg, en ook dit seizoen is hij weer meer dan op dreef bij Manchester United. Gisteren zette hij zijn topvorm nogmaals in de verf met een hattrick in de match tegen Luxemburg. Zo komt hij in totaal aan 115 interlandgoals. Met 182 caps ging Ronaldo intussen ook vlotjes Sergio Ramos (180 caps) voorbij en is hij nu de recordhouder wat betreft de meeste interlands voor een Europees land. Wordt dit record beloond met een extra Gouden Bal?

Volledig scherm Cristiano Ronaldo © AP

Robert Lewandowski (Bayern München)

Vorig jaar werd hij al getipt als schaduwfavoriet en ook in 2021 was de Poolse prijsschutter weer een gesel voor elke verdediging. De 33-jarige Lewandowski won met Bayern niet alleen de Champions league, maar ook de Duitse Supercup én de wereldbeker voor clubs. Niemand deed ooit beter, letterlijk: vorig seizoen maakte Lewandowski op de laatste speeldag van de Bundesliga zijn 41ste competitiedoelpunt van het seizoen en verbrak zo het record van ‘Der Bomber’ Gerd Müller. Een goede reden om hem te belonen met een eerste Gouden Bal, niet waar?

Volledig scherm Robert Lewandowski © Photo News

Kylian Mbappé (PSG)

23 jaar jong en nu al de koning van Les Bleus. De Franse steraanvaller schreef al vier landstitels op z’n cv (drie met PSG en een met Monaco), werd wereldkampioen in 2018 en voegde vorige week ook de Nations League toe aan z’n palmares. Intussen is Mbappé einde contract bij de Parijse club en de geruchtenmolen over een transfer naar Real Madrid draait op volle toeren. Wint dit jonge toptalent niet enkel zijn eerste Gouden Bal, maar verkast hij binnenkort ook naar de Spaanse competitie?

Volledig scherm Kylian Mbappé © Photo News

Karim Benzema (Real Madrid)

De 33-jarige ster van Real Madrid scoorde vorig seizoen 30 keer voor Real en in september overschreed hij zelfs de kaap van 200 doelpunten voor de ‘Koninklijke’ in La Liga. Bij de Franse nationale ploeg is de spits ook helemaal terug na zes jaar afwezigheid door zijn vermeende aandeel in een ‘sekstape’-schandaal. Samen met teamgenoot en goeie vriend Mbappé was Benzema dé draaischijf van de Franse nationale ploeg tijdens de Nations League met onder andere een prachtgoal in de finale tegen Spanje. Is deze gouden comeback voldoende voor een eerste Gouden Bal?

Volledig scherm Karim Benzema © Photo News

Jorginho (Chelsea)

Of beter: Jorge Luiz Frello Filho. Het laatste jaar was ongezien succesvol voor de 29-jarige Italiaan. Hij werd Europees kampioen met de Italiaanse ploeg amper een paar maanden nadat hij met Chelsea de Champions League had gewonnen. Een dikke maand later maakte hij er met de UEFA Super Cup een hattrick aan trofeeën van. Nu staat hij met diezelfde club ook weer bovenaan in de Premier League. Jorginho heeft dit jaar al de UEFA Men’s Player of the Year-prijs gewonnen, reden genoeg dus om hem als (schaduw)favoriet voor de Gouden Bal te bestempelen.

Volledig scherm Jorge Luiz Frello Filho (Jorginho) © Photo News

Kevin De Bruyne (Manchester City) en Romelu Lukaku (Chelsea)

Ook twee Belgen op de shortlist. De Bruyne speelde wederom een machtig seizoen bij City, Lukaku was dan weer de beste in Serie A en maakte eindelijk zijn gedroomde overstap naar Chelsea. Op de shortlist gezet worden, is één ding, maar ook echt winnen? King Kev reageerde pijnlijk laconiek toen een Portugees journalist hem aan de vooravond van de Champions League-finale de vraag stelde: “Ik, Ballon d’Or? ‘t Zal wel zijn. Om in aanmerking te komen voor individuele prijzen moet je iets winnen.”

Volledig scherm Romelu Lukaku & Kevin De Bruyne © Photo News

De Gouden Bal De Ballon d’Or is de meest prestigieuze individuele voetbalonderscheiding. De prijs wordt jaarlijks georganiseerd door het Franse magazine France Football en bestaat al sinds 1956. De jury is samengesteld uit circa 180 journalisten. Per land mag een journalist vijf spelers nomineren. De eerste op het lijstje krijgt zes punten, de tweede vier, de derde drie, de vierde twee en de vijfde een. De Gouden Bal gaat uiteindelijk naar de speler met de meeste punten. Voor België is het journalist Frédéric Larsimont, chef voetbal bij Le Soir, die vijf spelers mag nomineren. De winnaar wordt op 29 november bekendgemaakt in het Théâtre du Châtelet in Parijs. De shortlist van 30 genomineerden wordt traditiegetrouw begin oktober bekend gemaakt. Alle genomineerden zijn: Cesar Azpilicueta (Chelsea), Nicolo Barella (Inter Milan), Karim Benzema (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Kevin De Bruyne (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Gianluigi Donnarumma (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Phil Foden (Manchester City), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Jorginho (Chelsea), Harry Kane (Tottenham Hotspur), N’Golo Kante (Chelsea), Simon Kjaer (AC Milan), Robert Lewandowski (Bayern München), Romelu Lukaku (Chelsea), Riyad Mahrez (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter Milan), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Gerard Moreno (Villarreal), Mason Mount (Chelsea), Neymar (PSG), Pedri (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City) en Luis Suarez (Atletico Madrid).

Volledig scherm Messi met zijn zesde Gouden Bal in 2019. © Getty Images