POLL. Naar welke club trekt Lionel Messi? De opties op een rij

FC Barcelona Naar welke club trekt Messi? Paris-Saint Germain (45%)

Manchester City (15%)

Chelsea (5%)

Newell’s Old Boys (6%)

Inter Miami (9%)

Al-Sadd (6%)

FC Barcelona (13%)

PSG

Wordt Messi opnieuw ploegmaat van Neymar? Volgens The Athletic zocht de Argentijn zélf contact op met zijn landgenoot Mauricio Pochettino, coach van Paris-Saint Germain. Messi werd daarnaast de voorbije dagen gefotografeerd aan de zijde van PSG-spelers Neymar, Di Maria en Paredes. Bovendien lijkt PSG één van de weinige ploegen die - met dank aan de oliedollers van voorzitter Nasser Al-Khelaifi - kapitaalkrachtig genoeg is om Messi’s jaarloon van minstens 70 miljoen euro op te kunnen hoesten.

Man City

Messi werd in het verleden meermaals gelinkt aan de club van Kevin De Bruyne. Maar de kans dat de Argentijn naar City trekt, is klein. Pep Guardiola gaf op zijn persbabbel te kennen dat Messi niet in zijn hoofd zit. De Citizens richten hun pijlen veeleer op Harry Kane van Tottenham, nadat eerder Jack Grealish werd aangetrokken.

Chelsea

Ook de club van Roman Abramovich ligt op de loer om Messi over te nemen. De rijke Chelsea-baas vroeg naar verluidt een meeting om de voorwaarden van de Argentijn te weten gekomen. Al onderhandelt de Engelse club op dit moment vooral met Inter, om Romelu Lukaku terug naar Londen te halen.

Newell’s Old Boys

Al op 13-jarige leeftijd verruilde de jonge Messi Newell’s Old Boys voor La Masia, de beroemde jeugdopleiding van FC Barcelona. Een terugkeer naar de club waar het ooit begon zou de cirkel rond maken. Zeker nu Messi met Argentinië deze zomer eindelijk een hoofdprijs pakte door in de finale van de Copa América grote rivaal Brazilië te verslaan.

Inter Miami

Het plan was al uitgestippeld: bijtekenen bij Barcelona en daarna naar de MLS om rustig af te bouwen. Messi heeft eerder laten doorschemeren graag een keer in de Verenigde Staten te willen voetballen. Waar kan dat beter dan bij Inter Miami, de club van David Beckham. Bovendien is er in Zuid-Florida een grote Spaanstalige - voornamelijk Cubaanse - gemeenschap.

Al-Sadd

Wordt Messi herenigd met oud-ploegmakker Xavi Hernández? De Spanjaard is momenteel coach van Al-Sadd. En die Qatarese club zou Messi een driejarig contract, ter waarde van één miljard euro, hebben voorgeschoteld. Zo berichten lokale media.

FC Barcelona

Het lijkt zo goed als onwaarschijnlijk dat Messi ooit nog voor Barça zal spelen. Maar niets is onmogelijk. Messi is nu eenmaal een vrije speler. Én hij wilde dolgraag zijn carrière voortzetten bij Barcelona, zo bevestigde voorzitter Joan Laporta. “Messi wilde blijven, de club wilde dat hij bleef. We hebben er werkelijk alles aan gedaan om hem in Camp Nou te houden.” De realiteit drukte hen echter met de neus op de feiten. “Twee dagen geleden heb ik met een frisse blik naar de situatie gekeken. Toen kwam ik tot de conclusie dat het onmogelijk werd om Messi te houden. Ik kan geen beslissing nemen die de club voor de komende 50 jaar beïnvloedt. Of zelfs de toekomst van de club op het spel zet. FC Barcelona staat boven alles en iedereen, ook boven de beste speler ter wereld.”

