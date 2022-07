Ploegmaats stemden hem vorig jaar nog weg bij Man City, maar nu is Guardiola zeker: “De Bruyne wordt nieuwe aanvoerder”

Op 15 juli postte Kevin De Bruyne een ploegfoto van zijn eerste seizoen bij Manchester City, het seizoen 2015-16. Alle teamgenoten en stafleden stonden in het grijs afgebeeld, enkel hij nog in kleur. “Last man standing, of ik word gewoon ouder”, schreef hij erbij. Zeven jaar later is hij nog de enige overblijver van die ploeg. Raheem Sterling (naar Chelsea) en aanvoerder Fernandinho zwaaiden deze zomer af.

Als de logica bij City wordt gerespecteerd dan erft De Bruyne straks de kapiteinsband van de Braziliaan. Tussen 2011 en 2019 was Vincent Kompany de onbetwiste aanvoerder van Man City. Na zijn vertrek ging de verantwoordelijkheid telkens naar de langst dienende speler. Eerst David Silva, daarna Fernandinho.

Onder Pep Guardiola bepalen spelers en staf wie er in de aanvoerdersgroep van vijf zit - de trainer zelf vult geen formulier in. In 2020 was De Bruyne al eens vice-kapitein. Vorige zomer echter beslisten spelers en staf plots om Ruben Dias en Ilkay Gündogan hoger in de pikorde te plaatsen. De Bruyne ging tot zijn verrassing van twee naar vier.

De Bruyne met Guardiola op zijn rug na de vierde titeltriomf in vijf seizoenen.

In de eerste oefenmatch van het seizoen, tegen América, droeg De Bruyne weer de aanvoerdersband. “We hebben nog geen knopen doorgehakt”, zegt Guardiola. “Dat doen we volgende week. Ik ben er zeker van dat het Kevin wordt. Want hij is de oudste, neemt verantwoordelijkheid op het veld en ook naast het veld speelt hij een sleutelrol.”

Het woord is nu aan de ploegmaats. Eerst neemt City het zaterdagavond in de Community Shield nog op tegen Liverpool. De Premier League start volgende vrijdag.

De bewuste Instagrampost van De Bruyne.