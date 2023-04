Piste-Schreuder geen optie meer voor Club? Volgens Griekse media voert Nederlander gesprekken met Olympiakos

De Nederlander had na het ontslag van Scott Parker contact met het Brugse bestuur. Hij kent het huis, kent de spelersgroep en kent de competitie, want Schreuder was tussen januari en juni 2022 coach op Jan Breydel. Maar Schreuder wenste zich niet onmiddellijk - en voor korte termijn - te binden aan een nieuwe club na zijn ontslag bij Ajax. Ook contacten met Leeds werden niet geconcretiseerd. Schreuder wilde bovendien geen contract voor onbepaalde duur tekenen. Tot een akkoord kwam het dus niet.

Maar nu lijkt hij wel op weg naar een nieuwe uitdaging. Volgens Griekse media is hij in beeld om de nieuwe trainer van Olympiakos te worden, hij zou zelfs al in Athene zijn. Wordt hij er daadwerkelijk de nieuwe coach, dan wacht hem een zware klus. Olympiakos is recordkampioen van Griekenland, maar beleeft een matig seizoen en lijkt mede door drie nederlagen in de laatste drie duels afgehaakt te zijn in de titelstrijd.