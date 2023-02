Pijnlijke avond voor PSG: Malinovskyi (ex-Genk) knalt Parijzenaars met kanonskogel uit beker, reactie van coach irriteert fans

Het leven in de cel van Dani Alves: 100 euro om te spenderen en verplaatst naar kleinere module uit vrees voor veiligheid

In afwachting dat zijn beroep op voorlopige vrijlating behandeld wordt, past Dani Alves zich met succes aan in de gevangenis waar hij nu al meer dan een week vertoeft. Zo heeft de voetballer (39), beschuldigd van verkrachting van een 23-jarige vrouw op 30 december in discotheek Sutton in Barcelona, een kaart van 100 euro gekregen om te leven, speelt hij voetbal op het binnenplein en wordt hij in bescherming genomen door medegevangene ‘Coutinho’, een ex-portier en gewezen lijfwacht van Ronaldinho.

30 januari