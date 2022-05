Philippe Clement en AS Monaco verspelen in 95ste minuut rechtstreeks Champions Leagueticket: “Maar fierheid is groter dan ontgoocheling”

Ligue 1Wat een drama, wat een ontgoocheling. Philippe Clement en AS Monaco stonden op een minuut van de overwinning en Champions League-voetbal, maar in extremis maakte Lens nog 2-2. Monaco wordt derde en moet naar de voorrondes van het kampioenenbal. “Uiteraard komt dit hard aan. Maar als je ons parcours bekijkt, is de fierheid groter dan de ontgoocheling.”

AS Monaco had de beste papieren voor aanvang van de laatste speeldag. Even goed doen als Marseille (tegen Strasbourg) volstond om de tweede plaats vast te houden, wat recht gaf op het tweede ticket voor de groepsfase van de Champions League.

Dat er veel op het spel stond, viel echter niet af te lezen uit het spel van de Monegasken. Te traag, te weinig ideeën, niet zuiver. Lens slaagde er wel in het thuispubliek te vermaken en kreeg kans na kans. Kalimuendo-Muinga trapte op Nübel, ook Doucouré en Fofana scoorden niet. Frankowski deed dat wel, toen niemand scherp genoeg reageerde bij de bezoekers op een rebound. 1-0. Niet veel later stelde Badiashile wel weer orde op zaken met wat de eerste kans voor Monaco moet zijn geweest.

Werk aan de winkel voor Clement en co, want Marseille stond aan de pauze op voorsprong (en zou dat niet meer uit handen geven). Golovin klopte de doelman van Lens na een knappe solo, maar zag zijn schot van de lijn gekeerd. Ook bij Tchouameni lag een verdediger in de weg. Het mag duidelijk zijn: een ander Monaco na rust. Op het uur was er dan toch de verlossing. Ben Yedder, wel vaker de man aan het kanon, kopte de 1-2 binnen. Z’n 26ste dit seizoen. Clement balde de vuist. Nübel hield met een goede reflex de 2-2 nog uit zijn doel, het zag er goed uit voor Monaco.

Tot minuut 95 aanbrak. Een laatste vrije trap. De doelman van Lens mee de box in. De bal die blijft hangen, Danso die er nog 2-2 van maakt. Ontgoocheling alom. Clement die achteraf boos richting arbitrage stormde en zijn verhaal ging doen. Dit gaat nazinderen. Geen rechtstreeks ticket van de Champions League voor AS Monaco. Het wordt derde en moet naar de derde voorronde.

Clement: “Fierheid is groter dan ontgoocheling”

“Uiteraard komt dit hard aan”, vertelt Clement na de match (bekijk de volledige reactie van de trainer in de video bovenaan dit artikel). “Omdat de jongens er hard voor gewerkt hebben. De teleurstelling is groot, maar de fierheid op mijn spelers is nog groter. Als je ziet vanwaar ze komen. We hebben in de tweede ronde van het seizoen het meeste punten gehaald. Meer dan PSG. Ze hebben er alles aan gedaan tot de laatste seconde. Voetbal kan hard zijn, dat is vandaag gebleken. Maar als ze met deze mentaliteit voortgaan, beginnen we op een goede manier aan de voorbereiding en gaan we klaar zijn voor de twee Champions League-kwalificatieronden.”

Clement kijkt nu al naar volgend seizoen. “Iedereen binnen de club - de voorzitter, de president, ikzelf -, zijn enorm ambitieus. We hebben de voorbije weken al goede gesprekken gehad dat we ambitieus aan volgend seizoen willen beginnen. De voorbije periode zijn heel interessante maanden geweest. Een andere competitie, andere taal, andere spelers. Ik ben heel blij dat ik deze stap heb gezet en dat de hele groep zich in dit verhaal heeft gesmeten. Doelen voor volgend seizoen? Beter doen dan dit seizoen. Al is dat altijd gevaarlijk om te zeggen als coach. Nu gaan we zien wat de loting voor de Champions League geeft. Het is al een keer gelukt met Club Brugge om ons via de voorrondes te kwalificeren. Het is een mooie uitdaging dit ook met Monaco te doen.”

