Pep Guardiola dient La Liga-chef van repliek in verhitte discussie rond geld: “Je kan nog wat van ons leren”

De Spaanse clubs hebben het zwaar. Vorig seizoen in de Champions League slechts één club in de kwartfinale (Real Madrid) en géén in de finale. Die was uiteindelijk een tweestrijd tussen Manchester City en Chelsea. Twee Engelse teams dus, dominantie in het Europese voetbal.

La Liga-baas Javier Tebas wijst naar de continue geldstromen naar de clubs uit de Premier League, die “staatseigendom” zijn. Daardoor hebben ze dus meer koopkracht. Tebas stelt zich vragen om dit rijmt met de regels rond Financial Fair Play (FFP) die door de UEFA zijn opgelegd.

Sneeuwbaleffect

Guardiola, zelf vijf jaar coach in Spanje geweest bij FC Barcelona, dient de man nu van repliek. Dat hij maar beter een voorbeeld kan nemen aan het businessmodel uit de Premier League. “Die wordt nu eenmaal beter geleid”, aldus de City-trainer in een gesprek met TV3. “Misschien moet Tebas zijn product ook beter verkopen? Er wordt véél geklaagd over de Engelse competitie. Maar dankzij onze investeringen kunnen de andere landen zaken blijven doen.” Pep doelt op het sneeuwbaleffect bij transfers. Geven zij geld uit aan een speler uit een andere competitie, zit daar dan weer het geld om nieuwe transfers en investeringen te doen.

“Kijk. Meneer Tebas weet het altijd beter. Maar hij heeft nog wat te leren van ons. Als het product beter wordt verkocht, komt er nu eenmaal meer binnen qua uitzendrechten. Misschien krijgen Barcelona, Real, Atlético en Valencia dan wel de middelen die ze nog hebben om te investeren.”

Klare taal. Maar Tebas laat niet zomaar over zich heenlopen. “Pep, ik leer elke dag van de Premier League. Het zou goed zijn mocht jij je wat verdiepen in de impact van staatsclubs op looninflatie, de impact van betaaltelevisie en... in een vrijspraak bij het CAS.” Het Internationaal Sportgerechtshof (CAS) sprak City vorig seizoen vrij van Europese verbanning nadat de UEFA een schorsing van twee jaar had opgelegd voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels. Het woord is aan Pep.

