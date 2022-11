Penaltymisser Tielemans heeft geen gevolgen: Leicester haalt het bij West Ham, blessure Maddison lijkt niet ernstig

Drie Belgen aan de aftrap bij Leicester in de belangrijke wedstrijd op het veld van West Ham. Naast Youri Tielemans stonden ook Timothy Castagne en Wout Faes in de basiself, Dennis Praet kwam in de loop van de eerste helft ook tussen de lijnen. James Maddison, die Leicester nog op 0-1 had getrapt, moest naar de kant met een blessure. Zijn WK in gevaar voor Engeland? Allicht niet. Want coach Brendan Rodgers sprak na de wedstrijd vrij geruststellend nieuws. “De wissel wat uit voorzorg. James is in orde. Hij was een beetje stijf aan de knie want heeft deze week niet veel getraind.”