Pele wordt er vrijdag 80 en is in videoboodschap nog altijd even diepgelovig: “Ik bedank God”

“In de eerste plaats moet ik God bedanken voor mijn gezondheid omdat ik vandaag nog helder ben. (lacht) Misschien niet altijd even slim, maar wel helder. Overal waar ik naartoe ga, ben ik graag gezien. Overal in de wereld waar ik kom, gaan de deuren open. Ik hoop dat, wanneer ik naar de hemel ga, God me met dezelfde open armen zal ontvangen zoals ik overal welkom ben dankzij ons geliefde voetbal.”

“Er zijn vele dingen die ik wil achterlaten aan mijn fans, mijn vrienden, mijn collega’s en natuurlijk mijn familie. Alles wat we in het leven krijgen, is omdat God gelooft dat we dit verdienen. Als ik dingen gedaan heb die anderen triest maken, omdat ik gewonnen heb met Santos, met de Braziliaanse nationale ploeg en zelfs met de militaire ploeg, dan wil ik me daarvoor excuseren. Maar dat is het leven. Ik dank God voor alles wat ik gewonnen heb.” Pele maakte in zijn carrière 1.281 goals in 1.363 wedstrijden.