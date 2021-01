Paus Franciscus over "dichter" Maradona: “Hij was ook een erg kwetsbare man”

Buitenlands voetbalPaus Franciscus heeft voetballegende Diego Maradona, die op 25 november op 60-jarige leeftijd stierf, als een "dichter op de grond" omschreven, in een interview over sport dat zaterdag in La Gazzetta dello Sport werd gepubliceerd.

"Hij was een groot kampioen die miljoenen mensen vreugde bracht, zowel in Argentinië als in Napels", zei de Argentijnse paus over zijn landgenoot, die de club in Zuid-Italië hielp om zijn enige twee titels van kampioen van Italië (1987 en 1990) te veroveren. Met Argentinië won hij het WK van 1986.

“Hij was ook een erg kwetsbare man", voegde Jorge Mario Bergoglio eraan toe, die Maradona in 2014 in Rome heeft ontmoet tijdens een "match for peace". Het 84-jarige hoofd van de katholieke kerk verzekerde dat hij voor de overledene had gebeden en een rozenkrans naar zijn familie had gestuurd als troost.

De paus, de eerste paus uit Zuid-Amerika, hekelde ook het gebruik van doping. "Geen enkele kampioen wordt in een laboratorium gebouwd", zegt Franciscus. "Na verloop van tijd zul je onderscheid kunnen maken tussen originele talenten en degenen die zijn gefabriceerd: een kampioen wordt geboren en wordt enkel versterkt door training", aldus de kerkvorst. Doping zou neerkomen op "het stelen van God van de vonk die hij op een bepaalde manier en in grotere hoeveelheden via zijn mysterieuze paden aan sommigen heeft gegeven".

"Beter een zuivere nederlaag dan een vuile overwinning", concludeerde de paus.

Volledig scherm Paus Franciscus. © ANP