Papa Doku: “Vele clubs willen Jérémy, maar van Barcelona niks gehoord”

Een nieuwe flankaanvaller is de prioriteit bij Barcelona. De Catalaanse club, waar Xavi Hernández dit weekend voor het eerst op de bank zit als coach, heeft meerdere namen in het vizier. Met naast Man City-speler Ferran Torres (21) en Salzburg-talent Karim Adeyemi (19) dus ook Jérémy Doku. Hij viel eind augustus geblesseerd uit en lijkt stilaan klaar om zijn comeback te maken.

Doku staat onder contract bij het Britse managementbureau ICM Stellar Sports, dat de vader op de hoogte houdt van eventuele gegadigden. Het zou papa Doku verbazen mocht de vermeende interesse van Barcelona concreet worden. “Dat lijkt me niet juist. Ik denk niet dat Barcelona nu ook in de positie zit om grote transfersommen uit te geven. Er zijn wel vele andere clubs die Jérémy willen, al mag ik daarover niets zeggen.”

40 à 50 miljoen euro

Doku staat nog tot 2025 onder contract bij het Franse Rennes. In zijn Frans debuutseizoen kreeg hij af te rekenen met nogal wat blessures, maar in 41 matchen scoorde hij twee keer en gaf hij vier assists. Rennes betaalde vorig jaar circa 27 miljoen voor de Belgische international en zal veel meer boter bij de vis willen vooraleer zijn goudhaantje te laten vertrekken. Zijn transferwaarde wordt nu al op 40 à 50 miljoen euro geschat. Volgens vader Doku zit Jérémy bij Rennes in een goede positie. “Hij kan zeggen: ‘Wait and see’. Ik denk niet dat hij al wil veranderen, maar in voetbal kan alles snel veranderen. Het hangt ervan af welk team geïnteresseerd is.”