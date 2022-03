OVERZICHT. Tissdouali loodst Marokko met doelpunt naar WK - Mané schakelt met Senegal het Egypte van Salah uit - Odoi plaatst zich met Ghana

26 landen hebben zich reeds gekwalificeerd voor het WK in Qatar eind dit jaar. Naast gastland Qatar zijn dat België, Duitsland, Denemarken, Brazilië, Frankrijk, Nederland, Kroatië, Spanje, Servië, Engeland, Zwitserland, Argentinië, Iran, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië, Japan, Ecuador, Uruguay, Canada, Senegal, Ghana, Marokko, Tunesië, Polen en Portugal. De resterende zes plekken moeten nog ingevuld worden.

Europa

Polen en Portugal beukten vandaag de poort naar het WK open. Polen versloeg Zweden met 2-0. Robert Lewandowski en Piotr Zielinski zorgden voor de doelpunten. Noord-Macedonië kon zijn stunt van tegen Italië niet herhalen. Portugal won al bij al makkelijk na twee doelpunt van Bruno Fernandes.

Schotland/Oekraïne - Wales (juni)



Afrika

Ook op het Afrikaanse continent werden er barragewedstrijden afgewerkt. De tien groepswinnaars uit een eerdere kwalificatieronde nemen hieraan deel. In een heen- en terugwedstrijd werd er beslist wie naar het WK mag.

Heenwedstrijden

DR Congo - Marokko: 1-1 - Congo en Marokko speelden in Kinshasa 1-1 gelijk. De gelijkmaker van Marokko werd bij het ingaan van het slotkwartier gescoord door Tarik Tissoudali. De spits van AA Gent was pas vijf minuten eerder ingevallen. Voor de bezoekers had Ryan Mmaee (ex-Standard en W. Beveren) toen al een strafschop gemist. Voor Congo scoorde Wyssa vroeg in de match op aangeven van Edo Kayembe (ex-Eupen en Anderlecht). Bij Congo viel Théo Bongonda in toen de 1-1 pas op het bord was gekomen. Diemerci Mbokani (ex-Standard, Anderlecht en Antwerp) was kort voordien vervangen door Bolasie (ex-Anderlecht). Bastien (Standard), Luyindama (ex-Standard) en Mbemba (ex-Anderlecht) speelden de hele wedstrijd. Ryan en Sami Mmaee speelden de hele match met Marokko, Amallah (Standard) werd in de slotminuut vervangen.

Mali - Tunesië : 0-1 - Moussa Sissako, de Malinese verdediger van Standard, werd de anti-held van Mali. Hij scoorde halfweg het derde kwartier tegen zijn eigen kamp en liet zich vervolgens na een wilde tackle dom uitsluiten.

Kameroen - Algerije 0-1 - Verlies was er ook voor Kameroen met Ngadeu (AA Gent), Om Gouet (KV Mechelen), Hongla (ex-Antwerp) en Castelleto (ex-Club Brugge).

Ghana - Nigeria 0-0 - Bij Ghana debuteerde Denis Odoi (Club Brugge) en stond ook Gideon Mensah (ex-Zulte Waregem) in de basis. Osman Bukari (ex-AA Gent) viel op het einde in. Nigeria bracht Moses Simon en William Troost-Ekong (beiden ex-AA Gent) en Victor Osimhen (ex-Charleroi) aan de aftrap. Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge) viel halfweg in.

Egypte - Senegal 1-0 - Een heruitgave van de finale van de jongste Afrika Cup, maar nu stond Senegal voorlopig in het verliezende kamp door een vroege owngoal van linksachter Ciss.

Volledig scherm Tarik Tissoudali scoorde voor Marokko tegen Congo. © Photo News

Terugwedstrijden

Marokko - DR Congo 4-1 - Marokko heeft zich geplaatst voor het WK. Na een 1-1-gelijkspel in heenwedstrijd, wonnen de Marokkanen vanavond met 4-1. Gent-spits Tissoudali scoorde de 2-0. Selim Amallah (Standard) speelde de hele wedstrijd. Ryan en Samy Mmaee vielen in. Bij Congo stonden Samuel Bastien (Standard), Christian Luyindama (ex-Standard), Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) en Edo Kayembe (ex-Eupen en Anderlecht) in de basis. Kebano (ex-Charleroi), Mbokani (ex-Standard, Anderlecht en Antwerp), en Theo Bongonda (Racing Genk) vielen in.

Tunesië - Mali 0-0 - Geen doelpunten in dit duel, maar dat zal Tunesië niet erg vinden. Ze wonnen namelijk de heenwedstrijd met 0-1 en plaatsten zich zo voor het WK.

Algerije - Kameroen

Nigeria - Ghana 1-1 - Na twee wedstrijden als Ghanees international mag Denis Odoi zich opmaken voor het WK in Qatar. De speler van Club Brugge stond vanavond als rechtsback opnieuw 90 minuten tussen de lijnen in een 1-1-gelijkspel bij grote rivaal Nigeria. Ghana kwam op voorsprong via Partey, maar dan beging Odoi een (lichte) strafschopfout. Na een VAR-interventie ging de bal op de stip en Troost-Ekong scoorde. Het bleef echter 1-1 en Ghana plaatste zich zo dankzij hun uitdoelpunt voor het WK. Een mooi welkomstcadeau voor Odoi, die in deze interlandperiode - op z’n 33ste - voor het eerst werd opgeroepen bij Ghana, het land van zijn vader.

Senegal - Egypte 1-0 - In een heruitgave van de Africa Cup-finale versloeg Senegal Egypte weer na strafschoppen. Na 120 minuten stond het, net als in de heenmatch, 1-0. Mo Salah miste de eerste strafschop voor Egypte, Mané scoorde de beslissende voor Senegal.

Noord- en Centraal-Amerika

In Noord- en Centraal-Amerika heeft Canada zich gisterenavond verzekerd van een eerste WK-deelname sinds 1986. De Canadezen haalden het afgetekend met 4-0 van Jamaica. Grote uitblinker was Club-speler Tajon Buchanan, die zelf de 2-0 scoorde en de assist voor het derde doelpunt uitdeelde. Ex-Gent-spits Jonathan David speelde de hele match, maar wist niet te scoren.

In de andere matchen deden ook de Verenigde Staten (5-1-winst tegen Panama) en Mexico (0-1-winst tegen Honduras) wat ze moesten doen. Met nog één match voor de boeg bezetten de VS en Mexico respectievelijk de tweede en derde plaats in de poule. In de laatste wedstrijd bekampen de VS nummer vier Costa Rica, Mexico kijkt El Salvador in de ogen. De eerste drie landen mogen rechtstreeks naar het WK.

Canada 4 - 0 Jamaica

El Salvador 1 - 2 Costa Rica

Verenigde Staten 5 - 1 Panama

Honduras 0 - 1 Mexico

Panama - Canada (30 maart)

Jamaica - Honduras (30 maart)

Mexico - El Salvador (30 maart)

Costa Rica - Verenigde Staten (30 maart)

Zuid-Amerika

In de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecampagne zijn na Brazilië en Argentinië nu ook Ecuador en Uruguay zeker van een ticket voor Qatar. Peru bezet plaats vijf en moet op de slotdag Colombia achter zich zien te houden om een play-offwedstrijd te mogen spelen tegen een land uit Azië in juni.

Uruguay kwalificeerde zich voor het WK na winst tegen Peru (1-0). Uruguay mocht blij zijn dat de VAR niet ingreep in de slotminuut, toen een geldig doelpunt van Peru niet werd toegekend. Colombia deed wat het moest doen en klopte Bolivia. Met één puntje achterstand op Peru wordt het daar nog razend spannend. Hoewel Ecuador verloor tegen Paraguay zijn ze er toch bij op het WK. Een geweldige prestatie van de Ecuadoranen.

Argentinië - Venezuela (26 maart)

Bolivia - Brazilië (30 maart)

Venezuela - Colombia (30 maart)

Ecuador - Argentinië (30 maart)

Chili - Uruguay (30 maart)

Peru - Paraguay (30 maart)

Azië

Op het Aziatische continent hebben in groep A Iran en Zuid-Korea al mathematische zekerheid over kwalificatie voor het WK. Spannender is de strijd om plek drie. De Verenigde Arabische Emiraten hebben op dit moment alles in eigen handen. Ze tellen één punt meer dan Syrië en drie meer dan Libanon met nog één speeldag te gaan. Het land op plaats drie moet nog een play-offwedstrijd afwerken tegen de derde uit groep B. Die tegenstander is met honderd procent zekerheid Australië.

Zuid-Korea won makkelijk van Iran met 2-0. Son pikte zijn doelpuntje ook mee. Libanon ging dan weer verrassend onderuit tegen Syrië. Door de winst van Irak tegen de Verenigde Arabische Emiraten komende de Irakezen op één puntje. Op papier hebben de Verenigde Arabische Emiraten de moeilijkste papieren. Zij moeten spelen tegen leider Zuid-Korea.

Iran - Libanon (29 maart)

Verenigde Arabische Emiraten - Zuid-Korea (29 maart)

Syrië - Irak (29 maart)

In groep B heeft Japan zich verzekerd van een ticket. Union-winger Kaoru Mitoma was met twee goals in minuut 89 en 94 tegen Australië de grote held voor de Blue Samurai (0-2). Na negen van de tien speeldagen kan Japan niet meer uit de top twee vallen, synoniem voor een WK-ticket. Met 21 punten voert het de stand aan voor Saoedi-Arabië (19 punten), dat gelijk speelde tegen China en ook geplaatst is dankzij het verlies van Australië, en Australië zelf (15 punten). Australië eindigt zeker als derde en speelt in de vierde voorronde tegen de nummer drie (voorlopig de Verenigde Arabische Emiraten, zie hierboven) uit de andere Aziatische kwalificatiegroep. De winnaar van dat duel komt uit tegen de nummer vijf uit Zuid-Amerika (momenteel Peru). Vietnam ging nog onderuit tegen Oman.

Japan - Vietnam (29 maart)

Oman - China (29 maart)

Saudi-Arabië - Australië (29 maart)

Volledig scherm Mitoma. © AFP

Oceanië

In Oceanië zijn ze, door de coronapandemie, vorige week pas begonnen aan de kwalificatiecampagne voor Qatar. Al deden ze dat wel zonder Vanuatu en de Cookeilanden. Beide landen nemen niet deel vanwege een corona-uitbraak. Daardoor zijn er in groep A slechts twee landen, de Salomonseilanden en Tahiti. Beide stoten door naar een mini-eindtoernooi, waar ze de landen uit groep B in de ogen kijken. Daar geen corona-uitbraak en dus een gewone poule met vier landen. Nieuw-Zeeland is met een 9 op 9 feilloos gestart en mag zich al opmaken voor het mini-eindtoernooi. Papoea-Nieuw-Guinea won van Fiji en mag zich bij Nieuw-Zeeland voegen. De winnaar van het mini-eindtoernooi neemt het in juni op tegen de vierde uit Noord- en Centraal-Amerika.

