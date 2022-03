OVERZICHT. Portugal of Italië? Salah of Mané? Welke landen plaatsen zich voor het WK?

Vijftien landen hebben zich reeds gekwalificeerd voor het WK in Qatar eind dit jaar. Dat zijn België, Duitsland, Denemarken, Brazilië, Frankrijk, Nederland, Kroatië, Spanje, Servië, Engeland, Zwitserland, Argentinië, Iran, Zuid-Korea en gastland Qatar. De resterende zeventien plekken moeten nog ingevuld worden.

Europa

Drie WK-tickets voor elf landen, elke misstap wordt in deze fase genadeloos afgestraft. Normaal waren dat twaalf landen, maar door de invasie in Oekraïne besliste de FIFA om Rusland uit te sluiten van deelname aan het WK. Barrageduels moeten uitwijzen welke drie landen hun trip naar Qatar alsnog mogen boeken. Europees kampioen Italië neemt het in Palermo op tegen Noord-Macedonië. De winnaar van die wedstrijd speelt tegen de winnaar van Portugal-Turkije. Het is dus zeker dat Italië of Portugal ontbreekt in Qatar.

Door de uitsluiting van Rusland stoot Polen rechtstreeks door naar de volgende ronde, waar Lewandowski & co de winnaar van Zweden-Tsjechië treffen. Voorts is er nog Wales-Oostenrijk en Schotland-Oekraïne. Al wordt dat laatste duel, vanwege de oorlog in Oekraïne, pas in juni afgewerkt. De winnaar uit Wales-Oostenrijk zal dus nog even geduld moeten uitoefenen.

Schotland - Oekraïne (juni)

Wales - Oostenrijk (24 maart)

Schotland/Oekraïne - Wales/Oostenrijk (juni)

Polen - Rusland (Polen stoot door, want Rusland geschorst)

Zweden - Tsjechië (24 maart)

Polen - Zweden/Tsjechië (29 maart)

Portugal - Turkije (24 maart)

Italië - Noord-Macedonië (24 maart)

Portugal/Turkije - Italië/Noord-Macedonië (29 maart)

Volledig scherm Mist de Europese kampioen het WK in Qatar? © AP

Afrika

Ook op het Afrikaanse continent worden er barragewedstrijden afgewerkt. De tien groepswinnaars uit een eerdere kwalificatieronde nemen hieraan deel, waardoor we enkele leuke affiches krijgen. Zo is er onder meer DR Congo-Marokko, Kameroen-Algerije en Ghana-Nigeria. Maar alle ogen zijn toch gericht op een nieuwe krachtmeting tussen Egypte en Senegal, ofwel Mohamed Salah tegen Sadio Mané. Begin februari troffen beide Liverpool-aanvallers elkaar in de finale van de Afrika Cup. Na het nemen van strafschoppen kroonde Senegal zich tot Afrikaans kampioen. Trekt Senegal ook nu weer aan het langste eind of plaatst Egypte zich voor het WK?

Heenwedstrijden (25 maart)

DR Congo - Marokko

Mali - Tunesië

Kameroen - Algerije

Ghana - Nigeria

Egypte - Senegal

Terugwedstrijden (29 maart)

Marokko - DR Congo

Tunesië - Mali

Algerije - Kameroen

Nigeria - Ghana

Senegal - Egypte

Volledig scherm De vreugde bij Senegal na het winnen van de Afrika Cup. © REUTERS

Noord- en Centraal-Amerika

In Noord- en Centraal-Amerika lijken de WK-kaarten, met nog drie wedstrijden te spelen, grotendeels geschud. De top drie plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Momenteel bezetten Canada, de Verenigde Staten en Mexico die plekken. Vooral Canada lijkt zich geen zorgen meer te moeten maken. Met acht punten voorsprong op nummer vier Panama is de voorsprong geruststellend. Het zou ons ook verbazen als de Verenigde Staten en/of Mexico nog uit de top drie tuimelt. Beide landen tellen vier eenheden meer dan Panama. Ook voor hen mag het in principe niet meer mislopen.

Spannender is de strijd om plek vier, die recht geeft op een play-offwedstrijd tegen een land uit Oceanië in juni. Costa Rica telt op dit moment een puntje minder dan Panama. Met nog drie wedstrijden voor de boeg is die achterstand meer dan speelbaar.

Jamaica - El Salvador (25 maart)

Panama - Honduras (25 maart)

Mexico - Verenigde Staten (25 maart)

Costa Rica - Canada (25 maart)

Canada - Jamaica (27 maart)

El Salvador - Costa Rica (27 maart)

Verenigde Staten - Panama (28 maart)

Honduras - Mexico (28 maart)

Panama - Canada (30 maart)

Jamaica - Honduras (30 maart)

Mexico - El Salvador (30 maart)

Costa Rica - Verenigde Staten (30 maart)

Zuid-Amerika

In de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecampagne zijn Brazilië en Argentinië al even zeker van een ticket voor Qatar. De twee resterende plekken, die rechtstreeks recht geven op kwalificatie worden momenteel ingevuld door Ecuador en Uruguay. Peru bezit plaats vijf en speelt zonder ommezwaai een play-offwedstrijd tegen een land uit Azië in juni. Chili en Colombia kunnen zich geen misstap meer vooroorloven in de laatste twee speeldagen willen ze erbij zijn in Qatar. Bolivia heeft een mirakel nodig. Paraguay en Venezuela hebben hun WK-droom opgeborgen en zijn niet meer dan scherprechter in de laatste rechte lijn.

Uruguay - Peru (25 maart)

Brazilië - Chili (25 maart)

Colombia - Bolivia (25 maart)

Paraguay - Ecuador (25 maart)

Argentinië - Venezuela (26 maart)

Bolivia - Brazilië (30 maart)

Venezuela - Colombia (30 maart)

Ecuador - Argentinië (30 maart)

Chili - Uruguay (30 maart)

Peru - Paraguay (30 maart)

Azië

Op het Aziatische continent hebben in groep A Iran en Zuid-Korea al mathematische zekerheid over kwalificatie voor het WK. Spannender is de strijd om plek drie. De Verenigde Arabische Emiraten beschikken op dit moment over de beste papieren. Ze tellen drie punten meer dan Libanon en vier meer dan Irak met nog twee speeldagen. Het land op plaats drie moet nog een play-offwedstrijd afwerken tegen de derde uit groep B.

Zuid Korea - Iran (24 maart)

Libanon - Syrië (24 maart)

Irak - Verenigde Arabische Emirates (24 maart)

Iran - Libanon (29 maart)

Verenigde Arabische Emiraten - Zuid-Korea (29 maart)

Syrië - Irak (29 maart)

In groep B zullen Saudi-Arabië, Japan en Australië onderling uitmaken welke landen zich rechtstreeks plaatsen en wie veroordeeld is tot een play-offwedstrijd tegen de derde uit groep A. De confrontaties tussen Australië en Japan en Saudi-Arabië en Australië zijn allicht doorslaggevend.

Australië - Japan (24 maart)

Vietnam - Oman (24 maart)

China - Saudi-Arabië (24 maart)

Japan - Vietnam (29 maart)

Oman - China (29 maart)

Saudi-Arabië - Australië (29 maart)

Oceanië

In Oceanië zijn ze, door de coronapandemie, vorige week pas begonnen aan de kwalificatiecampagne voor Qatar. Al deden ze dat wel zonder Vanuatu en de Cookeilanden. Beide landen nemen niet deel vanwege een corona-uitbraak. Daardoor zijn er in groep A slechts twee landen, de Salomonseilanden en Tahiti. Beiden stoten door naar een mini-eindtoernooi waar ze de landen uit groep B in de ogen kijken. Daar geen corona-uitbraak en dus een gewone poule met vier landen. Nieuw-Zeeland is met een 6 op 6 feilloos gestart en mag zich al opmaken voor het mini-eindtoernooi. Papoea-Nieuw-Guinea en Fiji mogen in een rechtstreeks duel uitmaken wie zich bij Nieuw-Zeeland voegt. De winnaar van het mini-eindtoernooi neemt het in juni op tegen de vierde uit Noord- en Centraal-Amerika.

Nieuw-Zeeland - Nieuw-Caledonië (24 maart)

Fiji - Papoea-Nieuw-Guinea (24 maart)

Solomonseilanden - Tahiti (24 maart)

