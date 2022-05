OVERZICHT. Ongezien spannende titelstrijd in Premier League, ontknoping nadert in Italië: hoe staat het in de andere Europese competities?

Buitenlands VoetbalOp één speeldag van het einde kennen we in twee landen de kampioen nog niet. In de Premier League vechten Manchester City en Liverpool een epische titelstrijd uit. De Citizens moeten nog thuis tegen Aston Villa, de Reds spelen op Anfield tegen Wolverhampton. In Italië knokken stadsrivalen AC Milan en Inter om de ‘Scudetto’. De Rossoneri gaan op bezoek bij Sassuolo voor de titel, de Nerazzurri ontvangen Sampdoria in San Siro. Een overzicht.

La Liga: Hazard maakt comeback bij kampioen Real Madrid, Carrasco zeker van Champions League

Thibaut Courtois en Real Madrid zijn al zeker van de titel in La Liga en kunnen zich volop focussen op de Champions League-finale tegen Liverpool. Zondag speelden De Koninklijke 1-1 gelijk op het veld van Cádiz dat nog strijdt om in LaLiga te blijven. Eden Hazard maakte in minuut 65 zijn comeback, maar kon niets meer aan de score veranderen. FC Barcelona mag zich na een indrukwekkende remonte dit seizoen vicekampioen noemen na een scoreloos gelijkspel op het veld van Getafe. Yannick Carrasco is met Atlético zeker van een Champions League-ticket door een 1-1-gelijkspel thuis tegen Sevilla. Lopetegui en co hebben zondag aan een punt in de derby tegen Bilbao genoeg om zich te kwalificeren voor de Champions League volgend seizoen.

Real Betis staat op drie punten van de vierde plaats en maakt nog een waterkans op een ticket voor de Champions League. Betis moet op de laatste speeldag hopen dat Sevilla verliest en zij zelf winnen op bezoek bij Real Madrid. Los Verdiblancos verzekerden zich dit weekend wel van een ticket voor de Europa League na een 2-0-zege tegen Granada. Het Real Sociedad van Rode Duivel Adnan Januzaj won met 1-2 op het veld van Villarreal en mag ook naar de Europa League volgend seizoen. Villarreal staat zes punten achter op Real Sociedad en mag een ticket boeken voor de Conference League. Het belooft nog een spannende strijd te worden, want Betis moet nog op bezoek bij Real Madrid.

Klassement na 37 speeldagen met nog één speeldag voor de boeg:

1. Real Madrid 85

2. FC Barcelona 73

3. Atlético Madrid 68

4. Sevilla 67

5. Real Betis 64

Volledig scherm Eden Hazard maakte dit weekend zijn comeback bij Real Madrid © Photo News

Bundesliga: Europese plekken liggen vast, Bayern kampioen

In de Bundesliga mocht Bayern München voor de tiende keer op rij de titel vieren, maar de spelers van Bayern sloten hun seizoen niet zo feestelijk af. Lewandowski en co bleven na een één op zes ook tegen Wolfsburg op een 2-2-gelijkspel steken. Borussia Dortmund sluit het seizoen af op een tweede plaats, die recht geeft op een ticket voor de groepsfase van het kampioenenbal. De Borussen namen dit weekend afscheid van Witsel en Haaland en wonnen met 2-1 van Hertha Berlijn. De Noorse spits die na dit seizoen een transfer maakt naar Manchester City in de Premier League, scoorde een elfmeter en neemt zo in stijl afscheid van het Signal Iduna Park.

Naast Bayern en Dortmund mogen ook Leverkusen en RB Leipzig naar de Champions League. Leverkusen pakte dit weekend de drie punten tegen Freiburg. Ondanks het 2-1-verlies, mag Freiburg voor de eerste keer in negen jaar naar de groepsfase van de Europa League. Daar zal Union Berlin hen vergezellen. De stadsgenoot van Hertha won met 3-2 van Vfl Bochum en springt nog over Freiburg naar een vijfde plaats. Ook Leipzig profiteerde van het verlies van Freiburg, want zij pakken daardoor de vierde plaats en mogen naar het kampioenenbal.

Eindklassement Bundesliga:

1. Bayern München 77

2. Borussia Dortmund 69

3. Bayer 04 Leverkusen 64

4. RB Leipzig 58

5. Union Berlin 57

6. Freiburg 55

Volledig scherm Haaland en Witsel namen na de wedstrijd afscheid van Borussia Dortmund © Photo News

Ligue 1: Clement en AS Monaco zetten grote stap naar Champions League, PSG pakt oppergaai

In Frankrijk kan PSG zich al richten op de voorbereiding van het volgende seizoen. De Parijzenaren wonnen dit weekend vlot met 0-4-cijfers op het veld van Montpellier. Marseille verloor dit weekend met 2-0 op het veld van Rennes en ziet Doku en co naderen tot op drie punten. Door die zege maakt Stade Rennes zelfs nog een kleine kans op de groepsfase van de Champions League. Philippe Clement profiteerde optimaal van het puntenverlies van Payet en co. AS Monaco stond wel 0-2 achter tegen Stade Brest, maar won uiteindelijk nog met 4-2 en sprong zo naar de tweede plaats.

Alles moet dus beslist worden op de laatste speeldag in de Ligue 1. AS Monaco neemt het thuis op tegen Lens en Marseille speelt in het eigen Vélodrôme tegen Strasbourg. Doku en zijn ploegmaats gaan op bezoek bij Lille. Nice deed een slechte zaak in de strijd om een Europees ticket. Zij verloren met 1-3 van het Lille van Jonathan David en tuimelt naar een zesde plaats. Sels en Strasbourg sprongen naar een vijfde plaats en spelen volgende week in en tegen Marseille voor een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Klassement na 37 speeldagen met nog één speeldag te gaan:

1. PSG 83

2. AS Monaco 68

3. Olympique Marseille 68

4. Stade Rennes 65

5. RC Strasbourg Alsace 63

6. OGC Nice 63

Volledig scherm Philippe Clement pakt 27 op 27 met AS Monaco © AFP

Eredivisie: Ajax kampioen, Dessers met Feyenoord naar de Europa League

In de Eredivisie won Ajax zijn 36ste Schaal in de clubgeschiedenis. De Amsterdammers sloten hun seizoen af met een 2-2-gelijkspel op het veld van Vitesse. Openda (huurling Club Brugge) scoorde twee keer. Daardoor kon PSV de achterstand nog verkleinen. De Eindhovenaren wonnen met 1-2 van PEC Zwolle en mogen volgend seizoen naar de derde voorronde van de Champions League. Feyenoord verloor in De Kuip met 1-2 van FC Twente, maar waren al zeker van een derde plaats én een ticket voor de Europa League. Dessers scoorde de 1-2 voor de Rotterdammers. Nu kunnen Dessers en co hun focus verleggen naar de finale van de Conference League tegen AS Roma.

De Twentenaren mogen voor de eerste keer in acht jaar opnieuw Europa in. Zij kwalificeerden zich met een vierde plaats voor de tweede ronde in de Conference League. AZ verloor in het eigen AFAS Stadion van middenmoter RKC Waalwijk en mag zich opmaken voor de tweede voorronde van de recent ingevoerde Europese competitie.

Eindklassement Eredivisie:

1. Ajax 83

2. PSV 81

3. Feyenoord 71

4. FC Twente 68

5. AZ 61

Volledig scherm Dessers scoorde de 1-2 tegen Twente © Photo News

Premier League: City laat twee punten liggen, Tottenham doet gouden zaak in strijd om top 4-plek

Met nog één speeldag op het programma is er in de Premier League nog niets beslist. Manchester City en Kevin De Bruyne lieten dit weekend twee dure punten liggen op het veld van West Ham. De Citizens kwamen 2-0 achter, maar konden toch nog een 2-2-gelijkspel uit de brand slepen. De Reds van Klopp konden dinsdag profiteren van dat puntenverlies. Liverpool nam de drie punten mee uit Southampton en komen terug tot op één punt van City. Guardiola en co spelen op de laatste speeldag in het Etihad tegen Aston Villa, Liverpool neemt het in Anfield op tegen Wolverhampton.

Achter City en Liverpool blijft het dringen voor de resterende plaatsjes in de top vier. Chelsea ligt in polepositie om een plek in de Champions League veilig te stellen. The Blues zagen Tottenham Hotspur wel naderen tot op twee punten, maar Lukaku en co hebben donderdag nog een inhaalwedstrijd tegen Youri Tielemans en Leicester City. De Spurs sprongen dit weekend over Arsenal naar de vierde plek door met het kleinste verschil te winnen van Burnley. De Gunners verloren maandag met 2-0 van Newcastle en moeten in het eigen Emirates Stadium winnen om nog een kans te maken op een plaats op het kampioenenbal. Conte en Tottenham gaan op bezoek bij Norwich dat al zeker degradeert naar The Championship. Ronaldo en Manchester United knokken met West Ham om het laatste ticket voor de groepsfase van de Europa League. The Mancunians moeten op het veld van Crystal Palace op zoek naar de drie punten. De Hammers spelen op hetzelfde moment in en tegen Brighton.

Klassement na 37 speeldagen met nog één speeldag op het programma:

1. Manchester City 90

2. Liverpool 89

3. Chelsea 70*

4. Tottenham Hotspur 68

5. Arsenal 66

6. Manchester United 58

7. West Ham United 56

Volledig scherm De Bruyne speelde met Manchester City 2-2 gelijk tegen West Ham © Photo News

Serie A: AC Milan en Inter knokken om ‘Scudetto’, Lazio zeker van Europa League

Dacht u dat Juventus na een minder seizoen opnieuw zou meedoen voor de prijzen in de Serie A? Dan zullen we u moeten teleurstellen. AC Milan en Inter vechten momenteel uit wie zondag de ‘Scudetto’ in de lucht mag steken. Met nog één speeldag te gaan, heeft Milan twee punten voorsprong op hun stadsrivaal. AC Milan pakte zondag met een 2-0-zege de drie punten tegen Atalanta. De Nerazzuri volgden dat voorbeeld en wonnen met 1-3 op het veld van laagvlieger Cagliari. Op de laatste speeldag gaan de Rossoneri op bezoek bij Sassuolo, Inter moet winnen tegen Sampdoria om nog kans te maken op de titel in de Serie A. Het Napoli van Dries Mertens won dit weekend met 3-0 van Genoa, maar de Rode Duivel kwam niet tot scoren. Juve speelde dit weekend 2-2 gelijk tegen Lazio, maar is wel zeker van een plaats in de Champions League. De Biancocelesti verzekerden zich door dat gelijkspel in Turijn van een plaats in de Europa League.

Mourinho en AS Roma speelden dit weekend 1-1 gelijk tegen hekkensluiter Venezia en zullen op de laatste speeldag de drie punten moeten pakken op het veld van Torino om een plek in de Europa League veilig te stellen. Fiorentina en Atalanta tellen één puntje minder dan de Romeinen. Fiorentina verloor dit weekend met zware 4-1-cijfers en sluiten hun seizoen af met een lastige thuiswedstrijd tegen De Oude Dame. Atalanta moet op de laatste speeldag in het eigen Gewiss Stadion op zoek naar de drie punten om een plaats in de groepsfase van de Europa League af te dwingen.

Klassement na 37 speeldagen met nog één speeldag te gaan:

1. AC Milan 83

2. Internazionale 81

3. Napoli 76

4. Juventus 70

Volledig scherm Leão (rechts) en Hernandez (links) scoorden voor AC Milan, Lautaro Martínez deed de netten twee keer trillen voor Inter © Photo News/Photo News

*Match minder gespeeld