OVERZICHT. Liverpool laat cruciale punten liggen in Premier League, ontknoping nadert in ‘Scudetto’: hoe staat het in de andere Europese competities?

Buitenlands VoetbalIn de Premier League heeft Liverpool cruciale punten laten liggen in de titelstrijd tegen City, terwijl in Italië stadsrivalen AC Milan en Inter elkaar geen misstap gunnen. Thibaut Courtois en Eden Hazard kunnen de champagne ontkurken met Real Madrid. Ook in de Ligue 1 en de Bundesliga is de titelstrijd beslist. PSG mocht de titel vieren dankzij een mooi doelpunt van Lionel Messi en Bayern mocht voor eigen publiek de tiende titel op rij vieren met de schaal. Een overzicht.

La Liga: Courtois kampioen met Real Madrid, Atlético wint stadsderby

In Spanje is de nieuwe kampioen gekend. Thibaut Courtois en Real Madrid verzekerden zich vorig weekend met een 4-0-zege tegen Espanyol van de titel in La Liga. Dit weekend verloor Real de stadsderby op het veld van Atlético met 1-0 door een penaltygoal van Carrasco. Atlético Madrid volgt na die zege op zeventien punten van De Koninklijke en pakte belangrijke punten in de strijd om een Champions League-ticket. FC Barcelona deed hetzelfde door te winnen met 1-2 op het veld van Real Betis. Sevilla heeft 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Villarreal en ziet de Catalanen van Xavi vier punten uitlopen.

Real Betis kan de Champions League stilaan vergeten en is ook nog niet zeker van een ticket voor de Europa League. Het Real Sociedad van Rode Duivel Adnan Januzaj ademt in hun nek. Villarreal volgt al op vijf punten. Het belooft nog een spannende strijd te worden, want Betis moet nog op bezoek bij Real Madrid. Adnan Januzaj en zijn ploegmaats hebben op de laatste twee speeldagen nog lastige opdrachten op het veld van Villarreal en thuis tegen Atlético. Villarreal moet naast de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad nog op bezoek in Camp Nou op de laatste speeldag.

Klassement na 35 speeldagen met nog drie speeldagen voor de boeg:

1. Real Madrid 81

2. FC Barcelona 69

3. Sevilla 65

4. Atlético Madrid 64

Volledig scherm Carrasco zorgde voor het enige doelpunt in de Madrileense derby © ANP / EPA

Bundesliga: Dortmund en Leverkusen zeker van Champions League, Bayern krijgt titelschaal

In de Bundesliga mocht Bayern München dit weekend de tiende kampioenenschaal op rij in ontvangst nemen, maar op het veld verliep het niet zo feestelijk. Lewandowski en co bleven steken op een 1-1-gelijkspel tegen laagvlieger Stuttgart. Haaland en zijn ploegmaats bij Dortmund verzekerden zich dit weekend van een ticket in de groepsfase voor de Champions League. De Borussen wonnen met 1-3 op het veld van de laatste in het klassement, SpVgg Greuther Fürth.

Achter Bayern en Dortmund heeft ook Leverkusen een plek in de Champions League beet door met 2-4-cijfers te winnen van Hoffenheim. Vooral RB Leipzig, dat vierde staat, heeft nog een grote kans om het laatste ticket voor het kampioenenbal te pakken. Leipzig speelt op de laatste speeldag nog op het veld van Bielefeld, dat quasi zeker is van degradatie naar de 2. Bundesliga. Freiburg verloor thuis tegen Union Berlin met 1-4 en moet op de laatste speeldag nog naar Leverkusen. Union Berlin, dat nog thuis speelt tegen Bochum, en FC Köln, dat op bezoek gaat bij Stuttgart op de laatste speeldag, strijden om het resterende ticket voor de Europa League.

Klassement na 33 speeldagen met nog één speeldag op het programma:

1. Bayern München 76

2. Borussia Dortmund 66

3. Bayer 04 Leverkusen 61

4. RB Leipzig 57

5. SC Freiburg 55

Volledig scherm Bayern München kreeg vandaag hun tiende kampioenenschaal op rij © Photo News

Ligue 1: Ugbo (ex-Cercle Brugge) scoort tegen PSG, Doku en Sels knokken voor Champions League

In Frankrijk kan PSG zich al richten op de voorbereiding van het volgende seizoen. Dit weekend gaven de Parijzenaars een 2-0-voorsprong uit handen tegen laagvlieger Troyes. Ike Ugbo die we nog kennen van bij Cercle Brugge, scoorde de 2-1. Bij Marseille lijken ze de uitschakeling in de Conference League door Feyenoord te hebben verteerd. Payet en co wonnen dit weekend met 0-3-cijfers van Lorient. Daardoor blijft Marseille alleen tweede.

Ook voor de andere Europese plaatsen blijft het heel interessant in de Ligue 1. Met nog twee speeldagen voor de boeg heeft Philippe Clement met AS Monaco op papier het makkelijkste programma om een CL-ticket af te dwingen. De Monegasken maakten de laatste weken indruk met een reeks van 24 op 24 en sprongen over Stade Rennes naar de derde plaats. Jérémy Doku en co hebben woensdag wel nog een match tegoed tegen Nantes, dat dit weekend de Coupe de France won tegen Nice. Op de volgende speeldag krijgen Doku en zijn ploegmaats Marseille over de vloer. Strasbourg sprong dit weekend naar een vijfde plaats door een 0-1 zege op het veld van Stade Brest, maar op de laatste speeldag wacht er voor Sels en co nog een trip naar Marseille. Nice zakt daardoor weg naar een zesde plaats, maar kan opnieuw over Strasbourg wippen als ze woensdag in eigen stadion de drie punten pakken tegen Saint-Etienne.

Klassement na 36 speeldagen met nog twee speeldagen te gaan:

1. PSG 80

2. Olympique Marseille 68

3. AS Monaco 65

4. Stade Rennes 62*

5. RC Strasbourg Alsace 60

6. OGC Nice 60*

Volledig scherm Ugbo (ex-Cercle Brugge) maakte de 2-1 tegen PSG © AFP

Premier League: Liverpool laat dure punten liggen in titelstrijd, Chelsea ziet Arsenal naderen

Met nog één speeldag op het programma is er in de Premier League nog niets beslist. Manchester City, met Kevin De Bruyne als kapitein, heeft dit weekend een goede zaak gedaan in de Engelse titelstrijd met Liverpool. Zaterdag speelden de Reds van Klopp 1-1 gelijk tegen Tottenham Hotspur, de Citizens profiteerden daar optimaal van en stuurden Newcastle met forfaitcijfers huiswaarts. Guardiola en zijn spelers hebben nu een voorsprong van drie punten op Liverpool. Salah en co maken nog wel kans op de historische quadruple, want Manchester City heeft nog een lastige uitwedstrijd op West Ham op de voorlaatste speeldag.

Achter City en Liverpool blijft het dringen voor de resterende plaatsjes in de top vier. Voorlopig staat Chelsea derde, maar de Blues speelden dit weekend 2-2 gelijk tegen Wolverhampton. Romelu Lukaku bracht de Londenaars op 2-0, maar de Wolves konden in het slotkwartier nog twee keer scoren. De Gunners komen op één punt van Lukaku en co na 2-1-winst tegen Leeds. Tottenham volgt op vijf punten en is nog niet helemaal uitgeteld voor een ticket op het kampioenenbal. Voor Ronaldo en Manchester United wordt het nog spannend om zich te verzekeren van een Europese plaats. The Mancunians verloren met zware 4-0-cijfers op het veld van Brighton. Trossard maakte het vierde doelpunt. Bovendien is United de enige ploeg die al 37 matchen heeft gespeeld én kan het zijn plaats in de Europa League nog kwijtspelen aan West Ham.

Klassement na 37 speeldagen met nog één speeldag op het programma:

1. Manchester City 86**

2. Liverpool 83**

3. Chelsea 67**

4. Arsenal 66**

5. Tottenham Hotspur 62**

6. Manchester United 58

7. West Ham United 55*

Volledig scherm De Bruyne geeft assist in 5-0-zege Manchester City, Liverpool laat dure punten liggen © REUTERS/REUTERS

Serie A: AC Milan en Inter laten geen punten liggen op weg naar ‘Scudetto’

Dacht u dat Juventus na een minder seizoen opnieuw zou meedoen voor de prijzen in de Serie A? Dan zullen we u moeten teleurstellen. De ‘Scudetto’ zal dit jaar niet naar Turijn vliegen. Inter en AC Milan vechten momenteel uit wie de beste ploeg in Italië is. Met nog twee speeldagen te gaan heeft Milan twee punten voorsprong op hun stadsrivaal. De Nerrazurri lijken wel nog het makkelijkste programma te hebben en wonnen dit weekend met 4-2 tegen Empoli. AC Milan nam de drie punten mee bij Hellas Verona na een 1-3-overwinning. Op de voorlaatste speeldag ontvangen de Rossoneri Atalanta in San Siro. Het Napoli van Dries Mertens won dit weekend met 0-1 van Sassuolo, maar is definitief uit de titelrace geslagen. Juve verloor dit weekend verrassend met 2-1 van Genoa, maar is wel al zeker van een plaats in de Champions League.

Lazio heeft dit weekend een gooi gedaan naar een plaats in de Europa League door met 3-1 te winnen van Sampdoria. Daardoor tellen de Biancocelesti drie punten meer dan Roma en Atalanta en doen ze een goede zaak met het oog op de uitwedstrijd bij De Oude Dame op de volgende speeldag. Mourinho en co hebben vanavond een belangrijke match voor de boeg. De Romeinen spelen op het veld van Fiorentina en kunnen bij winst de Viola Gigliati definitief uitschakelen voor een Europees ticket. Bij verlies komt Fiorentina op gelijke hoogte. Atalanta won met 1-3 op Spezia, maar heeft op speeldag 37 nog een trip naar AC Milan op de agenda staan.

Klassement na 36 speeldagen met nog twee speeldagen te gaan:

1. AC Milan 80

2. Internazionale 78

3. Napoli 73

4. Juventus 69

Volledig scherm Sandro Tonali scoorde twee keer in de 1-3-zege tegen Hellas Verona © Photo News

Eredivisie: Ajax lijdt puntenverlies in AZ, PSV kan niet profiteren door tweeklapper Dessers

In de Eredivisie staan er nog twee speeldagen op het programma en lijkt Ajax het laken naar zich toe te trekken, al heeft de eeuwige titelrivaal PSV nog een waterkans. De Amsterdammers speelden dit weekend 2-2 gelijk op het veld van AZ, maar ook PSV liet de kans liggen om dichterbij te sluipen. De Eindhovenaren gaven een dubbele voorsprong weg in De Kuip. Cyriel Dessers, weer hij, scoorde twee doelpunten in de slotminuten. Daardoor kan Ajax volgend weekend in de eigen Johan Cruijf Arena tegen Heerenveen de titel pakken, PSV speelt op hetzelfde moment thuis tegen NEC.

Feyenoord is met zes punten bonus op FC Twente en acht op AZ, zo goed als zeker van een ticket voor de Europa League volgend seizoen. De Twentenaren verloren dit weekend op eigen veld van laagvlieger Fortuna Sittard met 1-2 en heeft op de laatste speeldag nog een lastige opdracht op bezoek bij Feyenoord op de plank liggen. Twente heeft twee punten bonus op AZ, Hun concurrent voor een ticket in de derde voorronde van de Conference League. De ploeg uit Alkmaar moet volgende week op bezoek bij Utrecht en sluit de competitie af thuis tegen RKC Waalwijk.

Klassement na 32 speeldagen met nog twee speeldagen op het programma:

1. Ajax 79

2. PSV 75

3. Feyenoord 68

4. FC Twente 62

5. AZ 60

Volledig scherm Dessers scoorde twee keer tegen PSV © Photo News

*Match minder gespeeld