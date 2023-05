OVERZICHT. Barça op zucht van de titel en spannende ontknoping in Premier League en Bundesliga: zo liggen de kaarten in de grote Europese competities

De seizoensontknoping in de vijf grootste Europese competities komt razendsnel dichterbij. In Italië kroonde Napoli zich voor het eerst in 33 jaar tot kampioen . Waar is het nog spannend? En welke ploegen staan op een zucht van de titel? Een overzicht van de Premier League, Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1 en Eredivisie.

Premier League: Man City neemt optie op de titel

Lange tijd leken Arsenal en Leandro Trossard op weg om voor het eerst sinds 2004 (!) kampioen te worden, maar begin april begon de motor te sputteren. De Gunners speelden achtereenvolgens gelijk tegen Liverpool, West Ham en godbetert Southampton, waardoor hun titelambities een flinke knauw kregen. Volgde eind april de genadestoot? Uitdager Manchester City vloerde de Londenaars immers onder impuls van een meesterlijke Kevin De Bruyne. City grijpt de macht en heeft zelfs nog een match minder gespeeld dan Arsenal. Kan de titel hen nog ontglippen?

In de strijd om de overige Champions League-tickets lijken Newcastle en Manchester United bijna gewonnen spel te hebben. Onderin is het een pak spannender. Op dit moment staan Nottingham Forest (18de), Everton (19de) en Southampton (20ste) op degradatieplaatsen. Maar de kloof met Leicester City en Leeds bedraagt amper één punt. Chelsea verloor tegen Arsenal dan weer voor de zesde keer op rij sinds de terugkeer van Frank Lampard en speelt al een tijdje nergens meer om. Het is zelfs nog maar net zeker van het behoud. Pijnlijk.

Huidig klassement Premier League:

1. Manchester City 82*

2. Arsenal 81

3. Newcastle 65*

4. Manchester United 63*

5. Liverpool 62

6. Tottenham 57

7. Brighton 55



* Aantal matchen minder gespeeld

Resterend programma Arsenal:

14/5: Brighton (thuis)

20/5: Nottingham Forest (uit)

28/5: Wolverhampton (thuis)

Resterend programma Manchester City:

14/5: Everton (uit)

21/5: Chelsea (thuis)

24/5: Brighton (uit)

28/5: Brentford (uit)

Volledig scherm Leandro Trossard, die opnieuw op de bank startte, leed een pijnlijke nederlaag tegen City. © ANP / EPA

Bundesliga: wisselvallig Bayern voor nummer elf of eindelijk Dortmund?

Haasje-over is het juiste woord om de titelstrijd in de Bundesliga te omschrijven. Landskampioen Bayern München begon goed aan het seizoen, maar gaandeweg sputterde de Beierse machine. De Rekordmeister presteerde de laatste maanden erg wisselvallig en de 2-1-nederlaag op het veld van Leverkusen half maart bleek de spreekwoordelijke druppel. Exit Julian Nagelsmann, enter Thomas Tuchel. Al kon ook die laatste voorlopig allerminst overtuigen. Vooral de roemloze uitschakeling tegen Man City in de kwartfinales van de Champions League is hard aangekomen in München. De Duitse recordkampioen heeft haar koppositie intussen wel heroverd, maar het blijft bovenin ongemeen spannend.

Volledig scherm Matthijs de Ligt © Photo News

Voor Borussia Dortmund, waar Thomas Meunier vaker op de bank zit dan hem lief is, lijkt het nu of nooit om een wankelend Bayern na tien titels op rij van de troon de stoten. De Borussen leken alvast goed op weg met een ferme inhaalrace na het WK. Dankzij acht competitiezeges op rij greep Dortmund de macht, maar op het moment dat Bayern met Tuchel aan de zijlijn het liet afweten, liet Dortmund meermaals de kans liggen om uit te lopen. Eind april was het opnieuw van dat: na een teleurstellend 1-1-gelijkspel tegen Bochum verloor het zelfs de leidersplaats.

BVB blijft vier speeldagen voor het einde weliswaar meedingen naar een eerste landstitel sinds 2012 (!), maar Bayern kwam dankzij een thuiszege tegen rode lantaarn Hertha opnieuw aan de leiding. Dortmund speelt wel nog twee van de laatste drie competitiematchen in het eigen Signal Iduna Park voor de indrukwekkende ‘Gelbe Wand’. Doorbreekt Dortmund, met de 19-jarige sensatie en kapitein Jude Bellingham, eindelijk de Beierse hegemonie?

Voor eerste achtervolgers RB Leipzig (3de), Union Berlin (4de) en Freiburg (5de) lijkt de derde plaats het hoogst haalbare. Zij strijden tijdens de laatste drie speeldagen om de overige Champions League-tickets veilig te stellen. Opvallend: Union Berlin verloor nog geen enkele wedstrijd thuis ‘An der Alten Försterei’. Zien we hen en Freiburg, die andere revelatie, volgend seizoen terug in de Champions League? Beide teams volgen op amper één punt van RB Leipzig.

Volledig scherm Jude Bellingham, de 19-jarige sensatie van Dortmund. © REUTERS

Huidig klassement Bundesliga:

1. Bayern München 65

2. Borussia Dortmund 64

3. RB Leipzig 57

4. Union Berlin 56

5. Freiburg 56

6. Leverkusen 48

7. Wolfsburg 46

Resterend programma Dortmund:

13/5: Mönchengladbach (thuis)

21/5: Augsburg (uit)

27/5: Mainz (thuis)

Resterend programma Bayern:

13/5: Schalke 04 (thuis)

20/5: RB Leipzig (thuis)

27/5: Köln (uit)

Volledig scherm Een beeld uit de recentste Bayern-Dortmund, met Leroy Sané (links) en Emre Can. © AFP

Serie A: Napoli zeker van eerste titel in 33 (!) jaar

Alle wegen leiden (dit seizoen) niet naar Rome, wel naar Napoli. Het team met de azuurblauwe truitjes nam op speeldag zeven, na de zege tegen concurrent AC Milan (1-2), de leiding over en zou die nooit meer uit handen geven. Het gouden recept van Napoli-coach Luciano Spalletti? Het meest gevreesde spitsenduo van Italië: Victor Osimhen (ex-Charleroi) en Khvicha Kvaratskhelia. De 22-jarige Nigeriaan en de 24-jarige Georgiër spelen de pannen van het Serie A-dak. Samen zijn ze goed voor 33 goals en 14 assists. Napoli verzekerde zich donderdagavond van die historische titel na een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Udinese. In de straten van Napels barstte een heus volksfeest los, de ontlading bij spelers en supporters was enorm.

Volledig scherm Victor Osimhen met zijn masker. © Photo News

Achter Napoli is de strijd om de overige Champions League-tickets ongemeen spannend. Eerste achtervolger Juventus heeft de beste papieren, nadat ze zondag een belangrijke zege behaalden op het veld van Atalanta. Het team uit Turijn heeft er al een woelig seizoen opzitten. Nadat ze vijftien punten moest inleveren door transferfraude verdween de Oude Dame uit de Serie A-spotlights. Juventus haalde echter zijn gelijk in de rechtbank en kreeg zijn punten terug. Daardoor zijn ze opnieuw vol in de running voor de Champions League-tickets.

Ook Lazio heeft nog steeds uitzicht op deelname aan het kampioenenbal volgend seizoen, maar zaterdag verloren ze wel een cruciale topper op bezoek bij AC Milan. De Romeinen verliezen zo hun tweede plaats aan Juventus en zien de concurrentie dichterbij sluipen.

Die concurrentie komt vooral van de Milan-Belgen en het Inter van Romelu Lukaku. De ‘Rossoneri' en de ‘Nerazzurri’ versloegen dit weekend rechtstreekse concurrenten Lazio en Roma en mengen zich zo volop in de strijd om Champions League-voetbal volgend seizoen. Die strijd belooft nog bloedstollend te worden: het verschil tussen het nummer twee en zeven bedraagt slechts acht punten. De eerste vier plaatsen zich voor het kampioenenbal.

Huidig klassement Serie A:

1. Napoli 83

2. Juventus 66

3. Lazio 64

4. Inter 63

5. AC Milan 61

6. Atalanta 58

7. AS Roma 58



Volledig scherm Felipe Anderson van Lazio. © Photo News

La Liga: Xavi en Barcelona komend weekend kampioen?

Na drie jaar zonder landstitel lijkt het dit seizoen eindelijk opnieuw prijs te zijn voor FC Barcelona in de Spaanse competitie. Na 33 wedstrijden en een overwinning in de laatste Clásico bedraagt de voorsprong op eeuwige rivaal Real Madrid, dat dinsdag onderuit ging bij Sociedad, liefst 14 punten. Met nog vijf speeldagen te gaan, mag de titel Barça niet meer ontglippen. Komend weekend kunnen de Catalanen de titel vieren op bezoek bij stadsrivaal Espanyol.

Real Madrid en Thibaut Courtois zijn door de wisselvalligheid in La Liga hun tweede plaats zelfs kwijt. Het Atlético Madrid van Yannick Carrasco is hen dankzij een ruime zege tegen Cadiz - met een goal van de Rode Duivel - voorbij. Real stak afgelopen weekend wel de Copa del Rey op zak en speelt nog de halve finale van de Champions League tegen Manchester City. Daarin kunnen ze hun seizoen alsnog kleur geven.

Huidig klassement La Liga:

1. FC Barcelona 82

2. Atlético Madrid 69

3. Real Madrid 68

4. Real Sociedad 61

5. Villarreal 54

6. Real Betis 52

Volledig scherm Barcelona-draaischijf Pedri, hier in duel met Rode Duivel Yannick Carrasco. © REUTERS

Ligue 1: PSG andermaal de primus?

Ook in de Franse competitie lijkt de strijd gestreden. Het sterrenensemble van PSG is op weg naar de negende titel in elf jaar tijd. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar en co hebben een voorsprong van zes punten op RC Lens en spelen hun resterende wedstrijden tegen ploegen uit de rechterkolom. Ze kunnen dus min of meer op beide oren slapen, al blijft het wel opletten. Eind april gingen Les Parisiens in het eigen Parc des Princes nog met 1-3 de boot in tegen Lorient én er is de storm rond Lionel Messi die voor onrust zorgt in de Franse hoofdstad.

Volledig scherm Kylian Mbappé © Photo News

RC Lens is dan weer de seizoensrevelatie in de Ligue 1. Rode Duivel Loïs Openda steeg dit seizoen boven zichzelf uit en had een voet in liefst 22 goals van Les Artésiens: 19 doelpunten, 3 assists. De spits is helemaal ontketend en met zijn team op weg om een Champions League-ticket te bemachtigen. Het team uit Noord-Frankrijk versloeg zaterdag Marseille in een rechtstreeks duel om de tweede plaats.

Daarachter verdelen het AS Monaco van Phillipe Clement (4de) en Lille (5de) de overige Europese tickets onder elkaar, hoewel ook Stade Rennes (6de met 56 punten) en Olympique Lyon (7de met 56 punten) zeker nog niet uitgeteld zijn.

Huidig klassement Ligue 1:

1. PSG 78

2. RC Lens 72

3. Olympique Marseille 70

4. AS Monaco 64

5. Lille 59

6. Stade Rennes 56

7. Olympique Lyon 56

Volledig scherm Rode Duivel Loïs Openda scoort dit seizoen aan de lopende band bij Lens, dat verrassend 2de staat. © REUTERS

Eredivisie: Feyenoord op weg naar nieuwe triomf

In Nederland is Feyenoord zo goed als zeker van de titel. De Rotterdammers namen op speeldag veertien de leiding over van PSV en gaven die sindsdien niet meer uit handen. Feyenoord telt 76 punten in het klassement, een ruime kloof op nummer twee PSV. Met nog drie wedstrijden op het programma tegen ploegen uit de rechterkolom ziet het er goed uit voor Feyenoord. Kunnen de Rotterdammers hun tweede titel (na 2017) in 24 jaar tijd behalen?

Eerste achtervolger PSV moet al zijn resterende wedstrijden winnen, waarop Feyenoord ze allemaal moet verliezen. Een waterkansje dus. Voor Ajax (derde met 63 punten), dat dit jaar ondermaats presteert, is het over en uit.

Huidig klassement Eredivisie:

1. Feyenoord 76

2. PSV 68

3. Ajax 63

4. AZ 61

5. FC Twente 55

6. Sparta Rotterdam 53

Volledig scherm Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord) viert zijn doelpunt © Photo News