Oud-coach Jozef Venglos (84) ‘grootste persoonlijkheid uit Slovaakse voetbal’ overleden

Een wereld zonder voetbal, of een wereld zonder carnaval? Gezicht van Ronaldinho spreekt boekdelen

20 januari Ronaldinho was onlangs te gast in ‘Impossible Decisions’, een format op de sociale media van zijn ex-club FC Barcelona. En de rubriek deed zijn naam alle eer aan. Zo werd de Braziliaanse balvirtuoos voor de keuze gesteld: een wereld zonder voetbal, of een zonder carnaval? Het antwoord liet eventjes op zich wachten, maar uiteindelijk koos hij toch voor zijn teerbeminde spelletje. “Ik zou nooit zonder voetbal kunnen”, prevelde hij. De overige dilemma’s waren gelukkig voor ‘Dinho’ toch een stuk minder lastig, zoals u in bovenstaande video kan zien.