Oranje struikelt niet over Polen, Frankrijk wint voor het eerst en vermijdt (voorlopig) degradatie

Polen onderging, doelman Remko Pasveer - op z’n 38ste de op één na oudste debutant ooit bij Oranje - werd zelden op de proef gesteld. Op het uur nam Bergwijn alle twijfels weg: hij schoof op aangeven van Antwerp-speler Vincent Janssen de bal onder Szczesny door. Janssen was in de 52ste minuut ingevallen voor Depay, die met een blessure het veld moest verlaten. Afwachten of hij hersteld is wanneer zondag de Rode Duivels naar Amsterdam komen. En zo blijft Nederland, sinds Louis van Gaal in juli 2021 overnam, al voor de veertiende keer op rij ongeslagen.

Frankrijk doet wat het moet

Kroatië heeft op eigen bodem een optie genomen op groepswinst in groep 1 van de A-League in de Nations League en het bijbehorend ticket voor de Final Four. In het Maksimir Stadion in Zagreb legde het Denemarken over de knie met 2-1. Borna Sosa effende meteen na rust het pad in de Kroatische hoofdstad. In enkele dolle minuten in het slotkwartier maakte Christian Eriksen eerst gelijk, alvorens Lovro Majer zich niet veel later tot matchwinnaar kroonde. Andreas Skov Olsen werd in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd afgelost in het verliezende kamp, terwijl Club Brugge-ploegmaat Casper Nielsen aan de bank gekluisterd bleef.