Oranje struikelt niet over Polen en begint zondag in zetel aan ‘Derby der Lage Landen’

Daley Blind dreigde als eerste, maar het was Cody Galkpo die na dertien minuten raak trof. Een pareltje: na een heerlijke ingeving van Memphis Depay en assist van Dumfries kon Galkpo niet meer missen. Hij legde zijn tweede in deze Nations League binnen.

Polen onderging, doelman Remko Pasveer - op z’n 38ste de op één na oudste debutant ooit bij Oranje - werd zelden op de proef gesteld. Op het uur nam Bergwijn alle twijfels weg: hij schoof op aangeven van Antwerp-speler Vincent Janssen de bal onder Szczesny door. Janssen was in de 52ste minuut ingevallen voor Depay, die met een blessure het veld moest verlaten. Afwachten of hij hersteld is wanneer zondag de Rode Duivels naar Amsterdam komen. En zo blijft Nederland, sinds Louis van Gaal in juli 2021 overnam, al voor de veertiende keer op rij ongeslagen.