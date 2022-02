Opvallende beelden uit Bilbao: Hazard warmt zich op voor niks, de reactie van Bale gaat over de tongen

Copa del ReyGeen treble voor Real Madrid na het verlies tegen Athletic Bilbao in de kwartfinales van de Copa del Rey. En geen Eden Hazard, die na zijn opwarming terug moest plaatsnemen op de bank. Gareth Bale schoot erbij in de lach. Niet eens met de keuze van Carlo Ancelotti? Of deed Eden iets waardoor de Welshman moest lachen? In Spanje worden de beelden alvast geanalyseerd.

Hazard werd nochtans in de basis verwacht, maar Carlo Ancelotti zette hem dus toch op de bank in San Mames. En daar bleef hij 90 minuten aan gekluisterd. Ook toen Real in het slot de 1-0 slikte. Hazard had wel opgewarmd, maar zijn coach riep hem terug naar de dug-out. Om te gaan zitten. Geen invalbeurt voor Eden, die in de vorige ronde van de Copa del Rey als invaller nog de redder in nood was voor de Koninklijke. Een gepikeerde Ancelotti achteraf: “Waarom vraag je me alleen over Hazard, Gareth Bale en Luka Jovic (die ook geen speelminuten kregen, red.) en niet over andere spelers? Het is míjn beslissing om hen niet in deze wedstrijd te betrekken.”

Een beeld van de bank gaat in Spaanse media - aangestuurd door El Chiringuito - over de tongen. Toen Hazard na zijn warming-up terug stapte naar de bank, schoot Bale - die al helemaal niet in de plannen van Ancelotti voorkomt - in een lach. Het niet eens met de keuze van zijn coach? Deed Eden iets grappig? Of had hij er zijn plezier in dat de Rode Duivel niet mocht invallen? Alvast genoeg redenen voor de Spaanse pers om de beelden onder de loep te nemen. Ongepast richting Hazard? Of ongepast richting Real, dat het knap lastig had tegen de enthousiaste Basken?

Volledig scherm De lach van Gareth Bale. © El Chiringuito

Kansloze Courtois

Courtois begon wél aan de match en had ook al snel werk op te knappen. Eerst kwam hij goed z’n doel uit om een lange bal richting Inaki Williams te onderscheppen en niet veel later zweefde hij een goed schot van Dani Garcia uit z’n bovenhoek. Real had het knap lastig. Er was een schotje van Rodrygo, maar voorts konden de hoofdstedelingen eigenlijk niks creëren. Aan de overkant waren kwam Nico Williams er een paar keer dicht bij, net als Muniain. Maar telkens gooide een withemd zich in laatste instantie nog voor de bal.

De goals moesten na rust vallen, maar in de tweede helft lag het tempo lager. Op echt grote kansen was het lang wachten. Militao moest ingrijpen om te voorkomen dat Inaki Williams alleen voor Courtois zou komen en niet veel later hield Agirrezabala zijn ploeg in de match met een redding op een schot van Casemiro.

Volledig scherm Berenguer in duel met Kroos. © REUTERS

Hazard zag het allemaal van naast het veld gebeuren. Op het uur was Vinicius Junior, die eerder deze week nog interlands speelde met Brazilië, nochtans naar de kant gekomen, maar Isco mocht hem vervangen. Pijnlijk voor de Rode Duivel. En het werd allemaal nog wat pijnlijker. In minuut 89 verspeelde Casemiro de bal en dat brak Real zuur op. Berenguer kwam in balbezit, kapte zich goed vrij en krulde de bal heerlijk voorbij Courtois. Zuur voor de Rode Duivel, die andermaal goed was. Maar de treble zal hij dit jaar dus niet winnen.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AP

