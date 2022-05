Opvallend beeld van huilende Mourinho na triomf gaat viraal: “Voor ons voelt dit als de Champions League”

Ook Ranieri emotioneel

Mourinho was overigens niet de enige emotionele trainer in het Stadio Olimpico gisteravond. Toen Claudio Ranieri (70) een open doekje kreeg van het volledige stadion kreeg ook de Italiaan het even moeilijk. Ranieri, eerder dit jaar ontslagen bij Premier League-club Watford, was in het verleden succesvol trainer bij zowel AS Roma als Leicester City. Met de ‘Foxes’ pakte hij in het seizoen 2015-2016 verrassend de titel in de Premier League. En dat zijn de fans duidelijk nog niet vergeten.