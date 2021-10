Opnieuw wangedrag: Hongaarse fan raken slaags met stewards, Stones: “Ik kan niets goed over hen zeggen”

Buitenlands voetbalOpnieuw ongeregeldheden met Hongaarse fans. Een maand na de incidenten in Boedapest - ook toen was Engeland de tegenstander - liep het nu fout op de tribunes van Wembley. Ook in het andere WK-kwalificatieduel in groep I was er tumult: de Polen kregen flesjes over zich heen.

Een maand na Hongarije-Engeland en het wansmakelijk vertoon in Boedapest was de spanning om te snijden. De Hongaren zakten voor de WK-kwalificatiecampagne af naar Londen. Opnieuw liep het uit de hand.

De wedstrijd was amper begonnen of het ging al mis op de tribunes van Wembley. Volgens The Daily Mail uitte een Hongaarse fan zich racistisch tegenover een steward. De man werd opgepakt, wat kwaad bloed zette bij zijn kameraden en andere landgenoten in het bezoekende vak. De supporters, sommigen met zwarte trui en bivakmuts, raakten slaags met de Londense politie, die zich eerst verdedigde en dan noodgedwongen moest terugtrekken uit het stadion. Uiteindelijk werden zes personen aangehouden, drie in en drie buiten het stadion.

De Engelse spelers hadden het tumult in de mot en spraken er na de match over. “Elke keer als we het hebben over racistisch misbruik, lijkt de straf die volgt nooit helemaal in overeenstemming te zijn met wat er is gebeurd”, zei verdediger Tyrone Mings na het 1-1-gelijkspel. “Ik kan niet te vrijuit spreken omdat ik de feiten niet helemaal ken. Ik hoop oprecht dat de straf past bij wat er is gebeurd, als het waar is dat een steward racistisch is bejegend.”

Ook John Stones liet van zich horen. “Ik heb niks goeds over hen te zeggen als supporters, als mensen. Dit is verkeerd en verontrustend.”

Na de incidenten in Boedapest vorige maand diende de Engelse voetbalbond een klacht in bij de FIFA. Toen al werd de vraag gesteld hoe het komt dat de Hongaarse harde kern zo haar gangen kan gaan. Tijdens EURO 2020 kregen Kylian Mbappé en Karim Benzema immers ook al apengeluiden over zich heen. De UEFA was toen een onderzoek gestart en stelde sancties op, maar omdat de WK-kwalificatiematchen onder de bevoegdheid van de FIFA vallen, golden die vorige maand en gisteren niet en mochten de Hongaarse fans dus aanwezig zijn. “Fans sanctioneren voor hun daden op een EK, maar wel toelaten op een match voor het WK. Dat slaat nergens op. We moeten naar een systeem dat de sancties consistent aanpakt en het probleem écht erkent”, vertelde Piara Powar, voorzitter van FARE Network - de instantie die racisme uit het Europese voetbal wil weren, toen. C

Volledig scherm © Photo News

Ook in die andere wedstrijd in groep I waren er trouwens ongeregeldheden. Polen won met 0-1 van Albanië, tijdens de goal van Swiderski liep het fout. Swiderski vierde iets te dicht (en te ostentatief) bij het vak van de thuisfans. Zij reageerden door flesjes naar de Polen te gooien. De scheidsrechter riep iedereen naar de kleedkamers en laste een pauze van 20 minuten in. Nadien werd de match zonder incidenten verdergezet.

