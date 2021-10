Opluchting voor Real en Courtois na schreeuw van pijn in Clásico: “Onderzoeken hebben blessure uitgesloten”

La LigaEven dacht iedereen gisteren aan een worst case scenario toen Thibaut Courtois in minuut 90 in de Clásico naar de knie greep en het uitschreeuwde van de pijn. Maar hij speelde de wedstrijd uit en maakte nadien een video óp het veld van Camp Nou - goede signalen. Volgens het Spaanse ‘COPE’ sloten onderzoeken deze middag elke vorm van een blessure uit.

Even paniek in de rangen van Real Madrid. In het slot van de Spaanse topper tegen FC Barcelona ging Courtois plots neer bij een uittrap. Zonder contact - vaak een slecht teken. Courtois tastte naar de rechterknie en had zichtbaar pijn. De dokters renden het veld op. Kruisbanden? Meniscus? De pijn leek tijdens de blessurebehandeling weg te ebben, want de Rode Duivel speelde de resterende zeven minuten uit.

Aan Movistar Plus deed hij zijn verhaal. “Ik voelde een pijnscheut bij het trappen. Hopelijk is het niets ernstig. Ik kon de wedstrijd uitspelen, maar we moeten het verder bekijken met de dokters.” Dat onderzoek stond deze namiddag gepland en kende volgens de Spaanse ‘COPE’-journalist Miguel Ángel Díaz een positieve uitkomst. “De tests die Thibaut Courtois aan de rechterknie onderging, hebben elke vorm van een blessure uitgesloten”, schreef-ie op Twitter.

Real-coach Carlo Ancelotti vulde gisteren aan: “Courtois had een ongemak. Maar het leek uiteindelijk niet zo erg. Even was de vraag of ik hem zou moeten wisselen. Maar het ging beter met hem, dus we lieten Thibaut staan.”

Hoopvol waren beelden trouwens al na de wedstrijd. Courtois postte een selfievideo op Instagram. “Dag ‘Madridistas’. We zijn zeer blij met deze zege in de Clásico.” De keeper stond óp het veld van een leeggelopen Camp Nou.

Volledig scherm Links: Courtois heeft pijn, rechts: de selfiebeelden na de wedstrijd. © AFP en Instagram Courtois

