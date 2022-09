Ophef in Amerika: Wayne Rooney wisselt ploegmaat van Benteke na vermeend gebruik van ‘n-woord’

MLSOpmerkelijke actie van Wayne Rooney, de coach van DC United, in de Major Soccer League. Halfweg de tweede helft haalde de gewezen Engelse international een van zijn spelers naar de kant omdat die het ‘n-woord’ tegen een speler van Inter Miami zou gebruikt hebben. Een onderzoek is ingesteld.

Weer niets voor DC United, waar sinds kort ook Christian Benteke speelt. De gewezen Rode Duivel lukte nochtans zijn eerste goal in vijf optredens voor de club uit Washington, nadat hij tegen Colorado Rapids nog een penalty gemist had. ‘Big Ben’ had zondagavond de score geopend, alleen werd het na een goal in blessuretijd van Gonzalo Higuain nog 2-3 voor de club die getraind wordt door Phil Neville, gewezen ploegmaat van Rooney bij Man United, en waarvan David Beckham voorzitter is. DC United draagt met zeven punten achterstand op het nummer voorlaatst de rode lantaarn, al kan er niet gedegradeerd worden uit de MLS.

Maar de wedstrijd in het Audi Field werd op het uur overschaduwd door een racistisch incident met de Griekse aanvaller Taxiarchis Fountas in de hoofdrol. Hij kreeg het aan de stok met bezoeker Damion Lowe. De ref gaf daarop zowel Fountas als Low een gele kaart, waarna hij beide kapiteins en ook de beide coaches Rooney en Neville bij zich riep. Waarna Rooney Fountas in minuut 66 naar de kant haalde.

Volledig scherm Rooney (l) en Neville worden ingelicht door de scheidsrechter. © rv

Volgens DeAndre Yedlin, speler van Inter Miami, had de Griek het n-woord gebruikt richting Low en weigerden de spelers van Miami verder te voetballen “tot er iets gedaan werd met die speler”. Neville trad na de match Yedlin bij. “We zijn als clubs trots op onze diversiteit en inclusie in onze staf en onder onze supporters. Er is geen plek voor racisme, niet op het voetbalveld en niet in onze maatschappij”, aldus de jongere broer van Gary, die weet hoe gevoelig het n-woord ligt. “Het is onacceptabel dat dit wordt gebruikt, het is het ergste woord ter wereld. In het verleden werd zoiets nog snel onder het tapijt geveegd, maar dit kan nu echt niet meer.”

Fountas ontkent stellig

Fountas heeft via social media ontkend dat hij het woord heeft gebruikt. “Dat verachtelijke racistische woord keur ik af”, stelt de achtvoudige Griekse international. “We hadden een verhitte discussie op het veld, maar ik heb niemand racistisch bejegend. Ik ben een fel tegenstander van racisme in welke vorm dan ook. Het is verwerpelijk... Ik heb altijd respect gehad voor de cultuur, religie en huidskleur van ieder persoon. Daardoor ben ik heel erg van slag door deze onterechte beschuldiging.”

De MLS - die een strikt beleid rond nultolerantie hanteert wat betreft racisme - heeft een onderzoek ingesteld naar het incident. DC United reageerde door voor de volle honderd procent te willen meewerken aan het onderzoek.

Volledig scherm Gonzalo Higuain scoorde de week ervoor ook tegen Columbus Crew. © AP