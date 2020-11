Op zijn 39ste speelt Zlatan nog altijd brutaal de baas in zijn jungle: “Het is moeilijk om tegen hem te spelen, maar ook moeilijk met”

Barcelona kan voor vierde keer op rij niet winnen in La Liga en ziet Real steeds verder weglopen

31 oktober FC Barcelona heeft voor de vierde keer op rij niet kunnen winnen in La Liga. Op bezoek bij Deportivo Alavés kwamen Messi en co niet verder dan een 1-1-gelijkspel. In de stand staat Barça al acht punten in het krijt ten opzichte van Real Madrid.