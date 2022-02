“Op weg om beste Amerikaanse voetbalcompetitie te worden”: waarom de MLS interessanter wordt dan ooit

Toen de MLS in 1996 werd opgericht, was het voetbal helemaal niet zo populair in de Verenigde Staten. Dat ondervond ook Jelle Van Damme nog, jaren later. De ex-Rode Duivel maakte in 2016 de overstap naar de MLS. Hij speelde er twee jaar voor LA Galaxy en groeide er zelfs uit tot kapitein. In z’n debuutjaar werd hij benoemd tot de beste verdediger en hij schopte het ook twee maal tot All-Star. “In Europa is voetbal sport nummer één”, zegt Van Damme. “In Amerika denken ze direct aan de NBA en NFL.”

Ook Hernan Losada (ex-speler van Anderlecht en Beerschot) is gecharmeerd door de MLS. Als coach van DC United, met Nicolas Frutos (ex-speler en -assistent van Anderlecht) als zijn assistent, is hij klaar voor de competitiestart dit weekend: “De enige manier om onze doelstellingen te behalen is simpel: het collectieve boven het individuele. We zullen elke wedstrijd spelen om te winnen, zowel uit als thuis.” DC United speelt zondag tegen Charlotte FC, de nieuwkomer in de competitie. Losada is onder de indruk van het niveau in de MLS: “Europa onderschat de Amerikaanse competities. De MLS is op weg om de beste competitie in Amerika te worden. Beter dan de Argentijnse, Braziliaanse en Mexicaanse competitie. Ze zullen in de toekomst meer en meer talenten klaarstomen voor de Europese topcompetities.”

Talentenfabriek

Het is geen nieuwe trend: Europese clubs gaan meer en meer shoppen in de Verenigde Staten. Het verbaast Van Damme niet dat zoveel jongens de overstap maken: “Er zit echt wel kwaliteit in die competitie. Die jongens kunnen perfect mee in Europa. In tien jaar tijd heeft die competitie enorm veel stappen gezet.” Deze zomer zijn er zelfs het grootste aantal MLS-spelers gekocht door clubs uit Europa: 33.

De MLS is een echte talentenfabriek, ondervond ook Losada: “Jonge en vooral technische spelers uit Zuid-Amerika maken eerst de stap naar de MLS vooraleer ze naar Europa gaan. Dit maakt de competitie aantrekkelijk want zij kunnen zich volop ontwikkelen zonder de stress van degradatie te voelen.” Vooral de Bundesliga lijkt in de smaak te vallen. Eerder werden Alphonso Davies (Bayern) en Reyna (Dortmund) al naar de Bundesliga gehaald. Ook in België houden ze de talenten uit de MLS in de gaten. Zo kocht Club Brugge Tajon Buchanan en KV Oostende Kyle Duncan. Kortrijk-verdediger Bryan Reynolds maakte twee jaar geleden de overstap van de MLS naar AS Roma.

Speelstijl

Over de tactiek in Amerika hoor je weinig in Europa. Er is geen ‘typische’ Amerikaanse speelstijl zoals de hoge pressing van de Duitsers of de technische elegantie in Spanje. “Sommigen spelen verdedigend en op de counter, anderen zullen enkel op balbezit spelen. Elke ploeg heeft hier een andere stijl. Dat is toch wel een groot verschil met de competities in Europa”, legt Losada uit.

Toch is de speelstijl langzaam maar zeker veranderd. In het begin draaide het allemaal om het fysieke. Mooie atleten die sterk en snel waren. Techniek was maar een bijzaak. Net zoals de NBA heeft de MLS zich opengesteld voor het technische aspect van de sport. In de jeugdopleidingen focussen ze zich nu meer op technische balvaardigheid dan op het aantal uren in de fitness. “Maar het is nog niet zoals bij Ajax. Daar stomen ze die jongens echt klaar voor de eerste ploeg. De jeugddoorstroming is dus nog lang niet op hetzelfde niveau als in Europa”, zegt Jelle Van Damme, die zelf twee jaar voetbalde in de MLS bij LA Galaxy.

Money, money, money

Amerika en veel geld. Het zijn bijna synoniemen. Toch is er een salarisplafond in de MLS, een beetje vergelijkbaar met de NBA. “Anders dan in Europa betaalt de MLS de spelers. Dus niet de ploegen zelf”, verklaart Van Damme. Het salarisbedrag van een ploeg is in totaal ongeveer 4,4 miljoen euro. Dit is het bedrag waarmee zij hun spelers moeten betalen. In een MLS-team zitten 18 tot 20 spelers. Dat komt neer op een maximum van 546.000 euro dat een speler per seizoen mag verdienen. ‘Weinig’ dus als we dit bedrag vergelijken met de salarissen in Europa. Simon Mignolet verdient bijvoorbeeld vijf keer zoveel bij Brugge dan de gemiddelde speler in de MLS.

Maar er zijn uitzonderingen: “Je hebt per ploeg ook drie à vier spelers die meer verdienen dan de rest. De designated players.” Nadat David Beckham in 2007 de overstap maakte van Real Madrid naar LA Galaxy, verdiende hij als eerste speler meer dan het traditionele salarisplafond. Hij was dus de eerste designated player in de MLS: de Beckham-regel was geboren. De Engelsman opende zo de deur voor veel (oudere) spelers die de overstap naar de MLS wilden maken. Denk maar aan Zlatan Ibrahimovic, Alejandro Pozuelo (ex-Genk) en Carlos Vela. De Mexicaan is op dit moment de best betaalde speler in de competitie met 6 miljoen euro per jaar. Ook spelers als Douglas Costa, Lorenzo Insigne en Xherdan Shaqiri zullen vanaf dit seizoen aantreden in de MLS.

“De andere spelers verdienen veel minder. Hier in Europa zou dat onmogelijk zijn. In Amerika kennen ze niets anders, het zit daar in die cultuur. Maar eigenlijk zouden ze daar van af moeten, om te kunnen groeien als competitie”, verklaart Van Damme.

“De vele regels in verband met de salarissen maakt het samenstellen van een ploeg niet eenvoudig. Je moet je met enorm veel zaken bezig houden om de regels van de MLS te respecteren. Daarom is de rol van de technische directeur enorm belangrijk: zorgen dat de puzzelstukjes in elkaar passen zodat het een mooi geheel vormt”, vertelt Losada.

Competitieformat

Het Amerikaanse continent is groot. Enorm groot. Daarom werd de MLS opgedeeld in twee delen: een Eastern Conference en een Western Conference. En dat maakt het er niet makkelijker op. “De ene week speel je in de hitte van Miami, de andere dag in -3 graden in Canada. Niet enkel het weer, maar ook het tijdsverschil kan de resultaten van je ploeg beïnvloeden”, zegt DC United-coach Losada.

Momenteel bestaat de competitie uit 28 ploegen die elk 34 wedstrijden per seizoen spelen. 17 thuis en 17 uit. Thuis én uit tegen elke ploeg in de eigen Conference en één keer tegen 8 ploegen uit de andere Conference. De top 7 van elke Conference speelt na het reguliere seizoen Play-Offs om uit te maken wie de MLS Cup wint. Dit seizoen zal de competitie van start gaan met 28 ploegen waaronder ook Inter Miami, de ploeg waar David Beckham de grote baas is. Dit jaar maakt Charlotte FC haar intrede in de MLS. En zo komen er elk jaar ploegen bij in Amerika. Van 10 clubs in 1996, naar 28 in 2022 en naar 30 in 2023.

Promotie en degradatie kennen ze, net zoals in de NBA, niet in de MLS. “Er is daardoor minder druk. Emoties zijn wel aanwezig, zeker bij de supporters, maar als je enkele wedstrijden achter elkaar verliest is het geen ramp daar. Het zou geen slecht idee zijn om promotie en degradatie in te voeren in de MLS. Er moet wel gekeken worden of dat haalbaar is of niet”, verklaart Van Damme. Iets waar DC-coach Losada het niet mee eens is: “Vorig jaar zijn de meeste trainers ooit ontslagen in de MLS. Investeerders willen resultaten zien. Liefst zo snel mogelijk. Ze hebben minder geduld dan voordien, dus stress in zeker aanwezig, ook zonder degradatie.”

"Het was de bedoeling dat ik daar bleef voetballen tot m'n 37ste" LA Galaxy speelt dit weekend haar eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Van Damme vertrekt morgen richting The States. Ze zijn hem overduidelijk nog niet vergeten en andersom ook niet: "Mijn tijd in Los Angeles staat wel zeker in de top 3 van mijn carrière. Ik heb daar twee enorm mooie jaren gehad. Ik heb nog steeds contact met de mensen daar. Niet alleen staf, maar ook spelers met wie ik een goede band had. Alejandro Pozuelo hoor ik ook nog af en toe. Zonder privé-redenen was mijn carrière daar beëindigd. Dat was toch het plan." Volgens hem wordt de MLS nog steeds onderschat. De competitie heeft in de laatste 10 jaar echt stappen gezet volgens de ex-Rode Duivel: "De MLS kan echt wel vergeleken worden met de Jupiler Pro League. De beste ploegen, vooral uit de grootsteden, kunnen hier perfect bovenaan meedraaien."

