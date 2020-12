Op naar vier op een rij? Man City heeft De Bruyne niet nodig in League Cup, zoon van Rúnar Kristinsson flatert zwaar

Ligue 1 Ook schade aan het bot: Neymar komt dit jaar niet meer in actie bij PSG

19 december De Franse landskampioen Paris Saint-Germain kan in de laatste twee competitieduels van dit jaar niet rekenen op zijn sterspeler Neymar. Bij zijn enkelkwetsuur is ook schade aan het bot opgedoken en PSG verwacht dat de Braziliaanse international pas in januari opnieuw speelklaar zal zijn, zo maakte de club bekend.