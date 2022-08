Op deze futuristische wijze oefenen Courtois en Hazard voortaan op vrije trappen

Britse miljardair Ratcliffe wil Manchester United kopen

De Britse miljardair Jim Ratcliffe heeft interesse in Manchester United. De 69-jarige Ratcliffe, die eerder dit jaar al een bod uitbracht op Chelsea, wil graag met de familie Glazer in gesprek als de Amerikanen hun aandelen willen verkopen. "Als de club te koop is, is Jim zeker een potentiële koper", zegt een woordvoerder van Ratcliffe tegen de Britse krant The Times. "Als er iets mogelijk is, willen we zeker praten over een eigenaarschap voor de lange termijn."

17 augustus