Op bezoek in Bondy, de Parijse roots van WK-superster Kylian Mbappé: “Hij zei als kind al dat hij nummer één zou worden”

Buitenlands voetbalBienvenue à Bondy. Het is in die voorstad van Parijs dat Kylian Mbappé het levenslicht zag. De Franse sensatie is nog altijd maar 23 en net als vier jaar geleden weer op weg zijn stempel op het WK te drukken. Uw krangt ging op zoek naar de roots van de Franse superster en toekomstige recordman. Een reportage uit banlieu 93. “We slaagden er niet in een match naar onze hand te zetten. Ik gooide Kylian erin en ze moesten de ballen naar hem spelen. We wonnen nog met 0-5, met vijf goals van Kylian.”