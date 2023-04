Ook Thibaut Courtois mist trip naar Girona, doelman kampt met buikgriep

BELGEN IN HET BUITENLAND. Drie landgeno­ten vallen in bij Milan - Bakayoko (PSV) geeft assist tegen Ajax - Carrasco en Witsel verliezen in Camp Nou

Dit weekend kwam weer een pak Belgen in actie in het buitenland. Bij Milan vielen De Ketelaere, Origi en Saelemaekers in, terwijl Bakayoko belangrijk was voor PSV in de topper tegen Ajax. Een overzicht.