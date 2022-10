Ook in Argentinië gaat het mis in voetbalstadion: dode bij rellen na gebruik van traangas door politie

Het is de tweede keer in een paar dagen tijd dat het misgaat in een stadion. Eerder deze week voltrok zich een stadionramp in Malang, Indonesië, waar liefst 125 mensen overleden door verdrukking. De politie zette traangas in waardoor paniek ontstond op de tribunes. Hordes fans wilden naar buiten, maar door de chaos werden zij onder de voet gelopen of verdrukt. Het is een van de dodelijkste stadionrampen in de geschiedenis.